38歲女無遺傳卻患2期乳癌！醫生揭常吃呢類食物出事　6症狀即求醫

【乳癌／症狀／徵狀／成因】乳癌是女性常見癌症，原來食物也是高危因素之一？有38歲女性乳癌患者本身沒有家族病史，工作也不會碰到高風險放射線，並非傳統上罹患乳癌的高風險群組，卻不幸患上第二期乳癌，求醫發現因患者平日攝取太多碳水化合物，尤其是水果，才誘發乳癌。另外，根據本港衛生署，如出現6個乳癌症狀，就要及早求醫。



乳癌是女性常見癌症，原來食物也是高危因素之一？（示意圖／gettyimages）

台灣外科醫生陳榮堅於網絡以「高碳水化合物飲食，增加罹癌風險！」為題發文分享病例，指該名38歲女子因乳房有硬塊求診，檢查發現患上第二期乳癌，惟由於患者沒有家族病史，工作環境沒有高風險放射線，亦生過小孩，不屬於乳癌高風險族群，「不利的（患乳癌）因素通通都沒有」，相當奇怪，詢問得知成因竟是患者飲食問題 ── 是她的飲食習慣攝取了很多碳水化合物，雖然沒有吃很多精緻的糕餅類，但卻吃了很多水果來養生。

陳醫生引述研究指出，喜歡吃碳水化合物的人，發生乳癌機率比一般人高67%，又提醒並非吃起來「甜甜」的食物才含有碳水化合物，「這種觀念其實是不對的，除了米飯、麵等由精緻澱粉製作而成的食物外，某些水果也都含有很高的碳水化合物」。

陳醫生引述研究指出，喜歡吃碳水化合物的人，發生乳癌機率比一般人高67%。（示意圖／gettyimages）

陳醫生續說，愈來愈多研究顯示，攝取過多碳水化合物會在身體各個部位產生嚴重發炎反應，增加罹患乳癌、胰臟癌及大腸癌機率。

在香港，乳癌是女性最常見的癌症，亦是女性「第三號致命癌症」，僅次於肺癌和大腸癌，單計2020年，就有751名香港女性死於乳癌，按每10萬女性人口計算的粗死亡率為18.5，按每10萬標準人口計算的年齡標準化死亡率則為9.7。

不只有硬塊！乳癌6大症狀要注意



根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，但如出現以下6個症狀，就要及早求醫：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，但如出現以上6個症狀，就要及早求醫。（衛生署）

衛生署亦列出減低患上乳癌機會方法，包括「恆常進行體能活動」、「避免飲酒」、「均衡飲食」、「保持健康體重和腰圍」、「較年青時生育，並延長母乳餵哺期」。