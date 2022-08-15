HR問介唔介意遲出尾糧　月初離職月尾發薪　打工仔：勞工處見啦！

人事部竟然想知法犯法？有打工仔於討論區發文表示，她日前辭職，8月6日為最後上班日，數日後人事部同事突然致電問，會否介意待8月28日才發薪，她驚訝地指法例有列明約滿7天內要出尾糧，質疑「以為我fg（fresh grad，剛畢業）第一份工就搏我唔識？」。



有打工仔於討論區發文表示，日前前公司人事部同事致電問會否介意離職22日後才出尾糧，令她大感震驚。（《非常律師禹英禑》劇照）

該名打工仔於Dcard討論區以「垃圾HR問可唔可以遲出糧」為題發文表示，因「越諗越嬲」，所以發文發洩。她指出，前公司的每周上班日數為5.5日，因此她提出辭職後，8月6日星期六為最後上班日，而公司慣例是每月28日發薪。

她離開公司數日後，人事部同事突然致電問，「介唔介意一樣28號出返糧」，她反問「唔係約滿後要7日內出咩？」，對方回覆「我知，所以依家咪問你介唔介意囉」，她立即嚴正指出「介意」。她於帖文寫道，「你自己知法例仲問乜X嘢戇X問題呀？以為我fg第一份工就搏我唔識？試吓今個星期出唔到就勞工處見啦」。

網民留言說，「答返佢：『我個樣似勞工處咩？你問下法例介唔介意啦』」、「介唔介意你份糧出埋我度？」、「答：『當然可以，有咩問題勞工處見』」、「我前公司都係，因為我聽過有前科， 所以我好早已經sd（傳送） email remind（提醒）佢要7日內出糧，個hr（外國人）話佢唔知，唔緊要嘅，我咪sd 1823條link講7日內要出糧，唔係我就有權計息」。

根據《僱傭條例》，僱主須在僱傭合約終止日或合約到期日後7天內支付工資，僱主如故意及無合理辯解而不依時支付，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款35萬元及監禁3年。而僱主須就尚未清付的款額支付利息給僱員，現時由法庭釐定的欠薪年利率約為8%。