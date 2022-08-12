粉嶺街坊坐的士跌手機　司機專程歸還拒收酬　發文道謝結局更暖心

好人好事應該要廣傳！有女生今午坐的士到粉嶺火車站時不慎遺失手機，徬徨下向車站職員借電話打，打給自己手機時由的士司機接聽，對方說自己剛好無客上車，專程將手機送去給她，還拒絕收酬，只叫她「下次小心點」。女生特意發文向司機道謝，「唔知的士叔叔你係唔係呢個群組」，由於她有提及的士車牌，後來有網民在路上發現同一輛的士，更幫女生再次表示謝意。



事主今日坐的士到粉嶺站，途中遺失手機。（資料圖片）

樓主在facebook群組「上水人大聯盟」發文，稱今午坐的士到粉嶺火車站後，突然發現找不到手機，又忘了自己有沒有帶手機出門，徬徨之際找車站職員借電話打給自己手機，「開頭冇人聽電話勁驚，打畀屋企人又冇人聽，跟住打畀自己」。這時的士叔叔聽到電話聲，接聽後稱剛好無人上車，可以拿電話給她，「我本身想畀點心意佢，感激佢搵到電話又特登過嚟畀我」，但的士司機拒絕收酬，只是「叫我下次小心點」。

樓主想起坐的士時手機是放在褲袋，可能是褲子質地太滑，手機「瀡咗落嚟」。她說自己想將暖心事分享，「等其他人都知道呢件好人好事，唔知的士叔叔你係唔係呢個群組，我真係好感謝你，好人一生平安」。

樓主發文不久，有網民發現該輛暖心的士，再為她表達謝意。（facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

網民紛紛祝福暖心司機，「司機哥哥實會好人有好報，天佑好人」，提議樓主如果想表示謝意，亦可以司機大佬名義「拎嗰點心意做善事」。部分人認為其實社會好多好人，「執到嘢唔需要你補償的」，其實很多的士司機都很好人，「希望以後唔好用有色眼鏡睇啲的士司機喇，其實行行都有衰人㗎喇！」

由於樓主上載了的士司機的車牌，未料發文不久真的有網民撞見該輛的士，表示「咁啱見到，我唔識佢，但已代轉告」，樓主馬上回覆「感謝你」。

（facebook群組「上水人大聯盟」）