男孩禮讓腳傷乘客先下車　被爸爸誤會狂鬧　事主代平反卻遭咁反駁

勿以善小而不為，簡單的道理，小朋友竟然比大人更懂實踐？有大埔街坊早前發文，指因腳部受傷，乘搭巴士時獲1名乖巧男童禮讓先落車，惟對方的爸爸未有留意情況，誤會兒子「唔跟住」導致被人攝位，更邊行邊責備他。事主見狀即為男童解釋，但港爸卻無視事實惡言反駁，故她只好托友人發文，希望安慰男童及表揚他的行為。



有大埔街坊指因腳部受傷，乘搭巴士時獲1名乖巧男童禮讓先落車，惟對方的爸爸卻誤會兒子「唔跟住」導致被人攝位，事主見狀即為男童解釋，但港爸卻無視事實惡言反駁。（資料圖片）

「多謝你對我嘅禮讓，多謝你嘅善良。」該名大埔街坊托友人於facebook群組發文，指日前因腳傷看跌打，治療後「包住隻左腳」乘搭巴士，坐於上層前排。準備下車時她自感受傷行得較慢，為免阻礙他人故「諗住讓其他人落晒先慢慢落」，其間1名男童留意到她的情況，主動「遞二手讓我落去先」，令她非常感動，「心諗呢個小朋友，識得禮讓，好乖好有禮」。

事主指，原來當時男童與爸爸一同落車，港爸下車後「眼尾見唔到個小朋友跟住後面」，隨即破口大罵，責備男童「唔跟住」及「自己走咗去」，才導致被她「攝位」。事主見男童被罵後不懂如何反應，「企咗喺度唔敢講嘢，唔敢表達自己」，遂即時為男童平反，向港爸解釋指「我冇攝位，而係小朋友有禮貌，讓我行先，你唔好咁話佢」。

沒想到港爸聽到事主解釋，不但沒有為誤會兒子感抱歉，更反駁指「我點教小朋友係我家事，唔到你理」。事主則指她並非想插手別人家事，「你家事我唔會理，我淨係知佢一個好孩子，你唔好咁話佢」，惟港爸仍然無視事實，更惡言相向：「你都唔好咁嘅態度同我講嘢，佢之前成日都係咁，唔跟住乜乜……」為免糾纏下去，她只好再次勸港爸「你唔好咁話佢啦」，然後繼續回家，但途中她仍看到港爸「一路行一路再話個小朋友」。

事主見男童被爸爸誤會而捱罵，不懂如何反應，遂即時為他平反，但港爸卻惡言相向。（資料圖片）

事主事後有感而發，坦言分享事件的目的並非想批評港爸，「唔係批評人哋或者理會人哋嘅家事長遠點教仔」，而是有感自己受惠於小朋友的善良，但對方禮讓她後卻無辜被爸爸責怪，認為家長仍未了解事實，理應先相信子女，「我知道我好難搵返你，所以我想借這平台對你講一聲『多謝』」。

帖文引來大埔街坊討論，不少人也大讚男童的行為，直指港爸應反省教育方式，「個小朋友值得接受直接嘅讚賞」、「個老豆把口死撐，因為佢誤會咗個仔，但又唔忿氣，死要面」、「有啲人永遠覺得鬧就係最有用的教仔方法，亦都唔會承認自己嘅錯，唔接受批評，死要面，結果受苦的只會是小朋友，好無辜」、「做父母都要學識欣賞同鼓勵小朋友，淨係識鬧會摧毁一個小朋友嘅成長」。