消費券買按摩椅送奶奶　1原因不被領情　新抱：無諗過驚喜變驚嚇

【電子消費券2022／支付寶HK（AlipayHK）／BoC Pay／八達通／PayMe／Tap & Go（拍住賞）／微信支付（WeChat Pay HK）】新抱不易做！有新抱於討論區發文表示，日前她用消費券買了1張按摩椅送給奶奶，安排了送貨上門，但沒事前通知，打算給奶奶驚喜，沒想到奶奶收貨後十分生氣地致電說，數日前已買了同款按摩椅，斥責「一間屋有兩張按摩椅，又冇位擺，係咪逼佢掉咗張梳化」，幸好老公主動當「和事佬」，才沒與奶奶關係鬧僵。



有新抱於討論區發文表示，日前她用消費券買了1張按摩椅送給奶奶，沒想到奶奶收貨後十分生氣地致電說，數日前已買了同款按摩椅。（《BB來了》劇照）

該名新抱於香港討論區以「買嘢送畀奶奶反而激嬲咗佢」為題發文指出，奶奶早前稱「周身痛」，但又不捨得每個星期付錢「去揼骨做推拿」，她每次到奶奶家中吃飯都見到「黐到周身膏布」，覺得很心痛。她表示，與老公商量後決定送張按摩椅給奶奶，讓奶奶每天看電視時也可按摩，領取2000元消費券後，她補了少許餘額就買了張按摩椅，並安排送貨上門，但沒事前通知，打算給奶奶驚喜。

惟奶奶收貨後，十分生氣地致電說「點解買按摩椅俾佢唔話佢知？」，原來老爺奶奶數日前已買了1張，更是同款，奶奶「好勞氣」地指「一間屋有兩張按摩椅，又冇位擺，係咪逼佢掉咗張梳化，喺廳放兩張按摩椅？」。她立即致電老公說明情況，老公笑言「放兩張按摩椅幾好呀，一人一張唔使爭」。幸好老公主動說會致電哄回奶奶，「如果唔係我都唔知點收科。唉，冇諗過件事會搞成咁，原本想好哋哋畀驚喜老爺奶奶，而家變咗驚嚇」。

網民留言說，「唉，有時送大件嘢，真係預先講聲好啲」、「有時送禮都要小心，唔一定你有心，人哋就會開心嘅」、「懂得孝順，都係一份心意」、「買嘢畀老人家最好同佢一齊去買」、「無端端放兩張按摩椅，個廳會少咗好多空間，計我話，你取回一張自用，然後畀返按摩椅錢佢哋」、「好多兩老其實好簡單，只要你哋多啲返去陪佢食飯，仲好過送層樓畀佢，人到咗咁嘅年紀，物質已經唔重要㗎啦」。