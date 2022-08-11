農曆七月｜餸菜有灰燼　驚揭慳家奶奶執人哋祭品返屋企　新抱勁驚

踏入農曆7月，不少人都會按傳統燒街衣布施遊魂野鬼，看到街上的祭品切勿胡亂觸碰和拿走，否則隨時惹禍上身！有新抱於討論區發文大斥奶奶的「慳家」行為，指出日前奶奶外出拜祭完後，當晚「好好餸」，有雞肉和豬肉，惟她「食食下食到啲灰」，她即時吐出來，奶奶很淡定地說應該是燒衣的灰燼，「仲叫我唔使驚」，沒想到接下來奶奶爆出更驚嚇的訊息，桌上的餸菜除了是自己準備的祭品，奶奶還將別人的祭品撿回家，讓她大吃一驚。



有新抱於討論區發文表示，日前吃晚飯發現餸菜有灰燼，始揭奶奶將別人的祭品帶回家吃，她大感震驚。（《BB來了》劇照）

該名新抱於香港討論區以「奶奶竟然執人哋啲祭品返屋企食」為題發文表示，當晚吃到灰燼後，「睇真啲食物上面仲有啲黑色點點」，她即時吐出來，奶奶卻叫她「唔使驚」，原來當晚「咁好餸」是因為這些都是奶奶拜祭完拿回來的祭品。

她指出，並非很介意吃自家的祭品，畢竟她也明白「食得唔好晒」，不浪費食物是好事，她只是不滿奶奶拿別人的祭品回家，大斥「咁樣做真係好咩？先唔好講食物衛生嘅問題，人哋話晒都拜拜，係畀啲鬼食㗎，咁樣拎番嚟好咩？」。

樓主怒斥奶奶，「先唔好講食物衛生嘅問題，人哋話晒都拜拜，係畀啲鬼食㗎，咁樣拎番嚟好咩？」。（《盂蘭神功》劇照）

網民紛紛大呼奶奶在「玩命」，「好恐怖喎，勸就一定唔得，睇下可唔可以避免同佢咁多接觸啦，又或者要老公出馬擋」、「最好叫你奶奶唔好啦，你點知啲好朋友介唔介意」、「話唔定人哋食緊，你咁啱就執走咗，佢實嬲到爆跟你返屋企」、「聽講7月拜完嘅嘢食係冇味，因為啲味已經俾佢哋吸晒」、「食完撞邪或肚痛是旦一樣嘢都可以好大鑊，唔好做埋啲咁恐怖嘅嘢啦」，有人指出「拜祭其實唔應該大魚大肉，因為殺生，會間接增加先人罪孽」。

有網民分享長者的大膽行為，「執埋人哋嗰啲又誇張咗啲，不過啲老人家都真係好大膽嘅，我久唔久都見過有個阿婆坐街邊反轉個大發泡膠箱賣嘢，係啲立立雜雜嘅蘋果同橙，每樣得幾隻，仲有啲燒肉、白切雞之類嘅嘢。望真啲都幾肯定係祭品，因為上面仲有啲插過香留低嘅紅色小洞」。