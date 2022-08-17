不慎踩髒女友Dunk Low波鞋　港男被勒令當眾抹鞋　不甘受辱即分手

早前「Dunk Low熱潮」令不少年輕人購入這款經典球鞋，炒價更可達數千元。有港男日前與女友一家吃飯其間，不慎踩到了女友珍視的新買球鞋，他原打算回家後再幫對方清洗，豈料女友竟以分手作要脅，要他當眾「擦鞋」。女友的要求令場面墮至冰點，港男不甘受辱，一氣之下決定分手。



港男在討論區發文指早前約女友家人吃飯其間，不小心踩髒了女友的鞋，被勒令即時抹乾淨，如有不從就分手。港男不堪受侮辱，決意分手。（《我的ID是江南美女》劇照）

該名港男在Dcard以「出街唔小心踩到女朋友對dunk low嘅後果」為題發文，稱其女友一向是「對鞋大過所有嘢」的人。他指女友早前買入時下流行的Nike Dunk Low球鞋，平日常說怕弄髒，但大概是為了追潮流，就連下大雨也堅持穿出門，沒料卻成了分手導火線。

近日他約了女友的父母吃飯，剛到餐廳時，他因為被人撞了一撞，失平衡地踩到女友的球鞋，女友即時火冒三丈，「佢當住全世界面（包括埋佢阿爸阿媽）叫我現場即刻抹返乾淨佢」。

港男自知理虧，只好答應回家再幫女友洗鞋，但女友不依不饒，堅持要他即時「擦鞋」，連她的父母在旁看到也開聲制止。不過女友不只不聽從，更以分手要脅，「佢都唔聽，發晒癲，仲話一係抹一係分手」，港男忍無可忍不甘受辱，一怒之下同意分手，然後轉身離去。

數月前有人疑似為了一對Dunk Low Panda以身試法，在屋邨走廊偷鞋。圖為當時炒價近2千元的Dunk Low Panda。（Nike圖片）

帖文引來網民熱議，有人想起早前被女友踩髒了鞋，便用珍珠奶茶潑了女友一身的男生，「咁似之前踩到鞋倒奶茶嗰個，不過男女掉轉」、「樓主女友同珍奶男簡直係絕配」。不少人都認為樓主女友當眾奚落他行為過份，所謂「士可殺不可辱」，紛紛支持他分手，「咁嘅態度一定分硬」、「佢完全0尊，分得好」、「師兄早走早着」。雖有人認為是樓主弄髒的就有責任把鞋清潔乾淨，但更多人認為女生有「公主病」，態度惡劣，「問題唔係咩鞋，係態度」、「我諗佢阿爸阿媽都慚愧教咗個咁嘅女出嚟」。