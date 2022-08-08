火爆！女生不慎踩髒男友新鞋　當街被潑珍奶兼速閃　網民：快分手

情緒失控對身邊人確實危險，有女生日前發文，稱約會時不小心踩髒了男友的新鞋，正打算幫他抹乾淨時，男友已經勃然大怒把手上的奶茶潑到她的腳上，然後拂袖而去。樓主又指，男友並非第一次這樣當街發火，每次道歉後她都會原諒男友。不少網民都覺得樓主的男友除了情緒易失控，更是以牙還牙的人，紛紛勸她分手。



樓主在討論區表示，於街上不小心踩髒了男友的新鞋，男友即時生氣地把手上的奶茶潑向她的腳。（《三流之路》劇照）

該女生在Dcard發文，稱其男友早前透過代購買了對香港沒有發售的新鞋，打算周末和她約會時可以穿上拍些照片，但由於約會當日是周六，街上都是人十分擠迫，其間前面的女途人突然停下，樓主反應不及不慎踩到了男友的新鞋，男友鞋面上即時有1處明顯的鞋印，及一些紅色似是顏料的痕迹。

樓主見男友面色不善，便想拿濕紙巾幫男友抹鞋，「佢真係肉眼可見咁腦充血，成臉紅曬，又爆青根咁」，然而她未及取出紙巾，男友已經撕開手上的珍珠奶茶封蓋，一把潑到樓主的腳上，然後一聲不哼轉身離去。

樓主稱當時她和旁觀的途人都嚇呆了，「雖然係我踩但係我又唔係專登，佢真係太癲」。而她的褲被奶茶弄濕，只能到附近的商店購買一條換上再回家，事後她與男友便一直冷戰。她補充，與男友初相識時並非如此，是後來才變到「咁癲」，男友也非首次這樣，「有次唔小心整跌佢手機，佢掉返我手機」，但每次男友道歉後她都原諒對方。

不少網民都認為樓主男友情緒容易失控是危險警號，勸她盡快分手。（《夫妻的世界》劇照）

帖文引來網民熱議，網民都一面倒建議樓主分手，認為新鞋被弄髒確實令人氣憤，但樓主男友不但經常情緒失控，更有強烈的報復心，「控制唔到情緒嘅人，真係唔使再同佢一齊」、「仲冷戰？分手啦！」、「下次唔小心整損佢嘅話，佢會唔會一把刀飛埋嚟」、「一齊之前以為佢好好，一齊咗先發現佢演技好好」。