富貴女友有司機　落雨不想數萬元新鞋弄污　1招逼男友孭住去坐車

「今日割五城，明日割十城」，一次讓步就會一世讓步？有港男日前發文，稱其富貴女友出入一向有司機接送，最近約會時她穿了對幾萬元的新鞋，吃完飯後遇上下雨，而車子泊在距離餐廳數分鐘路程遠的位置，「女友話落雨新鞋唔落得地，要我孭佢去車度」。由於女友以分手相逼，加上港男不想在餐廳門口吵鬧，便不情願地把她背到車上，但事後就擔心從此被女友「食住」。有網民就認為樓主肯定只會愈來愈聽女友話，而女友就會愈來愈不尊重他，「話明係駙馬，佢咪當你係馬」。



樓主指女友家境富裕，出入有司機接送，早前穿了雙數萬元的新鞋約會，不巧遇上下雨，因不想弄髒，意以分手要脅要背她到車上。（《藍色海洋的傳說》劇照）

該港男在Dcard發文，稱其女友家境富裕，他早有心理準備女友也許會行為嬌縱，「預咗有錢女係會公主病啲㗎啦」。拍拖初期女友舉止可愛，平日一些小打小鬧他也不計較，直至約會落雨他才知道自己此前「未打到大佬」。

女友早前花了數萬元買了對新鞋，穿上它約會時不巧下起雨來。其實女友出入一直有司機接送，落雨也不是問題，只是當日車子泊在餐廳數分鐘路程遠的地方。晚飯後他們準備各自歸家， 但因為下着雨，女友不願意步行過去泊車的地方，要求樓主背她到停車位，「話對鞋幾皮嘢，又話啲雨水會彈到佢隻腳好污糟」。

樓主一開始並不願意，但女友認為不過幾步路樓主也不肯，後來更以不背她就分手作要脅。他們在門口擾攘了幾分鐘後，樓主不想再在公眾場所爭執，只好「死死地氣揹咗佢過去，事後覺得自己已經畀佢食住」。

樓主最後不情願地背起女友，但就擔心從此被女友「食住」。（《藍色海洋的傳說》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主女友雖生活無憂，但性格就欠佳，「佢有無錢都好，為咗呢啲事而喊分手，又喺人地舖頭門口扭扭捏捏，家教好極有限」、「佢只係一個無教養嘅公主」、「佢當你工人？佢又唔係無腳disabled（殘疾），公主病只會變本加厲」；不少人認為樓主與女友價值觀不同，勸他分手，「一律建議分」、「其實你都唔妥佢，不過（如）唔好一齊」，「咁人哋又真係有公主命，平時出入有司機，生活觀念唔同」。

另外有人就認為樓主既然選擇與富家女在一起，就要認命，「係咁㗎啦，食唔起就讓畀下一個」、「食得咸魚抵得渴，鍾意公主就要忍佢公主病」、「娶咗就上岸，加油！」。