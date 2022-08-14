女友想靠成人社交平台賣相賺錢　港男呻：我真係唔想　網民勸分手

OnlyFans是收費的成人社交平台，由於任何人都可以自由註冊出售自己的照片，因此有不少年輕人加入賺錢。有港男日前發文，稱其女友表示有位女性朋友辭去正職，專心在OnlyFans賣性感照片，已經可以衣食無憂。女友對此心動不已，近日不斷向他表示也想靠賣相賺錢，但港男就不想女友「賣相」，又不知如何處理，於是在網上詢問網民意見。



港男在討論區發文指女友見友人辭職後，「成功」靠在成人社交平台賣照片賺錢，她也躍躍欲試，但港男就不同意。（《全裸監督》Netflix截圖）

該港男在Dcard以「女朋友話想靠賣相賺錢」發文，稱其女友的女性友人靠賣成人照片維生，女友見此亦想一試，「佢有個朋友靠做OnlyFans，而家連份工都辭埋，專心OnlyFans就已經衣食無憂」、「佢而家都心郁郁，係咁同我講佢都想做」。然而港男不同意女友「賣相」，「不過我真係唔係咁想」、「如果你地哋男/女朋友話想靠賣相賺錢，你哋會點」。

帖文引來網民熱議，不少人都表示難以接受另一半賣弄性感獲利，「我個心會接受唔到囉！為咗錢賣自己相，咁如果無錢咪走去賣身？」、「我唔OK，如果女朋友咁做我會分手」。但有人就覺得樓主女友有身體自主權，如果她真的想以此謀生，樓主無權干涉，「個身體係佢嘅，你都阻止唔到」、「老實講，我就接受唔到，但佢真係有賣相嘅自由」、「唔出樣無問題，會支持」。

有網民認為樓主女友兼職賣全裸照片沒有問題，但辭去全職僅靠賣照片就實在太沒有保障。(《下輩子我再好好過》劇照)

亦有人認為樓主女友如果真的辭去全職，靠賣性感照片賺錢，就證明她思想不成熟，建議樓主分手，「靠賣相賣得幾多年，將來身材走樣仲可以做咩」、「佢如果淨係賣相賺錢咁就有問題囉」、「支持佢做，佢搵錢多咗識有錢人多咗，最後飛你；唔支持佢做，阻佢發達，最後佢會飛你；結論而家你同佢講分手，你飛佢，你贏」。另外有人認為樓主與女友價值觀不同，應多溝通，「支持同反對賣相原因其實反映你對性、金錢、愛情、道德觀，建議自己諗清楚再同女朋友溝通」。