阿仔回鄉探親後離家　父母憂食唔飽放活雞鴨羊上車　一開車門嚇呆

為人父母總將子女當作小孩看待，即使長大成大也擔心他們穿不暖吃不飽。內地1名男子日前回鄉探望雙親，再次離家返回工作崗位前，父母因擔心他在城市「無啖好食」，着他帶走一些雞鴨。男子以為父母為他準備已宰殺好的鮮肉，沒料上車前一看，竟發現父母將活生生的雞鴨放進車廂，後來見有空位更多放了1隻活羊，令他非常錯愕。男子坦言本來不想帶走活家畜，但害怕父母失望，最終還是將牠們全部帶走。



內地1名男子日前回鄉探望雙親，父母因擔心他在城市「無啖好食」，着他帶走一些雞鴨，沒料他上車前才發現父母將活生生的雞鴨放進車廂，後來見有空位更多放了1隻活羊。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，本月7日，江蘇無錫1名男子回鄉探親後準備再次離家返回城市工作，父母不捨兒子離開，又擔心他獨自在外生活吃不飽，便要他帶走一些雞鴨以便回味家鄉味道。當時男子以為父母準備了已屠宰及處理好的雞肉鴨肉便一口答應，還想着之後只要將肉煮熟便可以大吃一頓。

沒想到準備開車前，他打開車尾箱一看卻驚呆了，原來父母為他準備的並非處理好的鮮肉，而是活生生的雞和鴨，兩老看到車尾廂還有空間，更當場決定將1隻活羊放進車內，還特地為兒子準備1大包粟米。

男子看到車內的「儲糧」不禁傻眼，原本打算拒絕父母好意，留下鮮活生畜，卻怕令兩老失望，只好硬着頭皮全部「打包」帶走，惟他並無交代最終如何處置車上的活雞鴨羊。

帖文曝光後引來網民討論，不少人也感嘆天下間父母的愛也一樣，「父母親都想把最好的東西給孩子們，想讓孩子們過的更好」、「得虧車上空間小，要不他爸媽能給他塞頭牛上去」。不過也有人關注活雞鴨羊的下場，「乾脆養着當寵物？」、「活羊帶回去該怎麼辦？殺羊可沒那麼簡單啊」、「唉感覺一股味道。可以好好跟父母說話，買羊肉也花不了多少錢」。