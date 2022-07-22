27歲女遭父母催婚　激動到吸呼性鹼中毒送院　網民：轉發家庭群組

家長注意，對子女催婚，後果可大可小！山東1名27歲女子近日因被父母過度催婚，不停追問有沒有拍拖及結婚打算，一氣下和兩老大吵一場，之後突然呼吸困難、四肢麻木及出現抽搐，要緊急送院救治。醫生診斷後發現她出現呼吸性鹼中毒，認為是被父母催婚後情緒激動，過度呼出體內二氧化碳所導致，提醒民眾要控制好情緒，如出現抽搐及神志不清的情況要馬上求醫。網民驚訝地表示27歲還很年輕已被催婚，又指已將事件截圖轉給家人看，「這段時間心情能輕鬆點」。



內地1名女生因為被父母催婚，忍不住大吵一場後情緒激動，終呼吸性鹼中毒入院。示意圖。（《四樓的天堂》劇照）

山東大學齊魯醫院急診副主任陳良醫生向內媒表示，近日該院接到1名27歲女病人求醫，她出現呼吸困難、四肢麻木、肢體抽搐情況，診斷是呼吸性鹼中毒。醫生問診後發現，女病人最近被父母反覆催婚，追問她有沒有拍拖、有沒有準備結婚等，她忍無可忍和父母大鬧一場，吵完後感覺憋悶，不停喘氣而且要很大口呼吸，經治療後病人情況已好轉。

陳醫生稱呼吸性鹼中毒大部分都是情緒激動導致呼吸困難，建議大家要控制好情緒。呼吸性鹼中毒常見於情緒波動比較大的女性和部分小孩身上，大部分是情緒激動導致呼吸深又急，把體內二氧化碳過度呼出，打破體內酸鹼平衡，可能就會發病，治療上最簡單做法是先戴上口罩，盡量安撫情緒、平復緊張焦慮狀態，如症狀未有紓緩，出現抽搐、意識不清等情況，應該馬上求醫。

網民大嘆27歲還很年輕，不解其父母為何要催婚，「催婚真的是一大夢魘」、「離開父母，自己一個人住」，又笑言要將事件告訴家人提醒切勿催婚，「立馬激情轉發到相親相愛一家人」、「已截圖給我媽看了，這段時間心情能輕鬆點」、「已轉事件轉發至家庭群組」。

汕頭衛生部門亦發文指，呼吸性鹼中毒是肺部排氣令體內二氧化碳減少，令血液中的酸鹼度異常，以酸鹼值（PH值）升高為特徵，血液變鹼打亂平衡，常見病因是生氣過度、吵架及情緒激動，但其他代謝性問題，例如感染、中樞神經系統引起過度換氣等都可能引起。如果沒有其他疾病的病人，隨情緒紓緩呼吸平穩，一般不會有嚴重後果。但如果是有長期病的長者，可能有出現嚴重併發症，例如暈厥誘發心血管問題。

（綜合）