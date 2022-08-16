庹縮港男求婚叫朋友夾房錢、佈置費　閏蜜斥肉酸：以為我有份結婚

有人求婚希望一切從簡，也有人希望親朋好友都在旁慶賀。有女生發文指早前收到好友的男友傳訊息稱希望她能幫忙籌備求婚驚喜，她欣然答應。但求婚當日，準新郎只淘寶買了10多個氣球及一束膠花，卻希望兄弟姐妹團佈置出浪漫的氣氛，當時她已略有不滿，沒想到更離譜的還在後面！

當求婚順利結束後，她竟然收到準新郎的訊息指希望她夾錢攤分酒店房費、佈置用品費用。她氣憤指就當他們兄弟姐妹團在酒店房內的使用時間較長，攤分房費「無可厚非」，但連氣球及膠花也要攤分實在令人無語，「唔講以為我哋有份結婚」。



樓主在討論區發文指受好友的男友所托幫忙佈置求婚現場，沒想到事後準新郎竟向一眾兄弟姐妹團「追討」酒店房費，令她氣結。（《心靈的聲音》劇照）

該女生在香港討論區以「求婚都要計到盡，叫班朋友幫手原來係想幫手夾錢」為題發帖，稱約2個月前，其好姐妹的男友請她幫忙安排求婚驚喜，並私下開了一個Whatsapp求婚群組商談細節。樓主稱一早就問過有沒有甚麼需要幫忙買，但準新郎都說自己會處理好，只需要他們幫忙佈置，「佢拍晒心口話已經買晒，唔使我哋出錢」。

求婚當日，包括樓主在內的4位準新娘好友及準新郎的2位男性好友所組成的兄弟姐妹團，一行6人於下午到達酒店辦理入住，「上到間房覺得好細間」。她認為稍後準新人到達後總共8人着實擠迫，但轉念想到「可能佢哋打算求完婚，我哋走咗之後繼續staycation」，不便再多說甚麼就開始着手幫忙佈置。

樓主發現準新郎只是用淘寶買來的氣球，而且沒有準備充氣泵，兄弟姐妹團只可以用飲管吹氣球，幸好他只是買了「8個字母氣球加5個普通氣球」。樓主吹完氣球見到有花就打算幫忙插好，拿上手才發現是膠花，「到底想點？係咪驚有人會鼻敏感？唔買真花，你買乾花都好呀，買膠花係咩意思？」。另外，他亦沒有準備燈飾卻希望兄弟姐妹團可以幫忙營造浪漫氣氛，於是他們只能多番調試酒店房內昏暗的燈光以達到效果。

樓主指一向不喜歡好友的男友，因他開口閉口都是錢，經歷今次求婚一事後就更加不想好友嫁給這樣的人。（《求婚大作戰》劇照）

樓主稱雖然佈置過程不算順利，但最重要是終於求婚成功，大家都一臉感動地離去，留下準新人在房甜蜜。然而他們剛離開就收到準新郎在群組的訊息，「同我哋除返開條數，氣球、膠花、酒店房錢，每個人要畀返幾多錢佢！」。樓主頓時目瞪口呆，「酒店房都算啦，當我哋喺房嘅時間耐過佢哋，氣球同膠花錢都要問我哋收返係咩事？」，她認為氣球及膠花從淘寶買回來連運費都不過50元，這麼小的金額也要朋友們攤分實在令人無語，氣結表示「你唔問埋酒店有無啲求婚佈置可以借你用？仲慳呀」、「咁樣求婚真係好肉酸囉」。

樓主補充指從好姐妹第1日拍拖，自己就已經不喜歡她的男友「開口埋口都講錢」，想不到低處未算低，連求婚都要朋友夾錢。她又認為如果不想鋪張浪費大可不必訂酒店房及找朋友幫忙佈置，簡簡單單食飯求婚，總比叫朋友幫忙又要朋友夾錢好，坦言「有啲想叫我朋友唔好嫁」。

有網民表示很少見到這麼厚顏無恥的人，但就對「人無恥則無敵」有更深刻體會。（電影《武狀元蘇乞兒》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都斥責準新郎「孤寒、度縮」，建議樓主把對話截圖傳給好姐妹阻止她結婚，「Cap張圖片畀姊妹睇吓，咪結婚住，日後可能樣樣計到足」、「窮唔緊要，唔識做人之餘仲計算人，吝嗇鬼、算死草，執到喊三聲」、「孤寒到咁，呢啲稀有動物，唔好結婚啦」、「咁縮骨嘅人，情願識少個」。

亦有人表示不曾聽聞有這麼離譜的人，「聽都未聽過，真係人無恥就無敵」、「咁搞笑！乜唔係求婚嗰個請人哋食飯？點解要人哋夾錢」、「因住結婚當日嗰餐都要你哋自己夾返錢」、「沒有最無恥，只有更無恥」。