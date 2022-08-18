樂極生悲！中二病打工仔拎遮扮劍　商場轉圈自娛　下場被同事恥笑

有童心不是壞事，但玩歸玩，也應注意安全，否則隨時樂極生悲！有打工仔於討論區發文嘲笑同事的中二病行為，日前她與一群同事外出吃飯後，經過商場時，突然有名男同事拿着雨傘扮劍衝上前，又華麗轉身當自己在溜冰場滑冰，結果摔倒在地。回到公司後，該名同事稱因為跌傷屁股所以想請半天假去看跌打，她嘲諷道「我覺得佢唔止要睇跌打，仲應該要搵方法點樣醫自己嘅中二病」。



有打工仔於討論區發文嘲笑同事的中二病行為，日前有名男同事於商場拿着雨傘扮拿着劍衝上前，又華麗轉身當自己在溜冰場滑冰，結果摔倒在地。（《大叔的愛》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「同事中二病發作應該叫佢食咩藥，做人真係最忌太有自信」為題發文表示，有名男同事經常做些古怪行為，「喺街成日做埋啲好樣衰嘅嘢」，她都歸類為「中二病發作」。日前同事們外出吃飯時正下雨，所以各自拿了把雨傘，吃完飯後經過商場時，該名中二病同事突然間衝上前，「拎把遮好似拎劍，又華麗轉身當自己喺溜冰場咁，轉多兩個圈因為個地太跣，佢成個人啪一聲坐咗落地」。

她無奈地說，她與幾名女同事「真係想扮唔識佢拿拿聲走」，不過其他同事就一邊笑一邊扶起中二病同事。回到公司後，中二病同事稱「因為扽親個蘿柚想請半日假去睇跌打」，她嘲諷道「好心平衡力唔好就唔好玩華麗轉身啦」。

網民留言說，「好尷尬，條友應該白卡佬」、「佢想引人注意，小屁孩心態」、「呢啲唔係中二病，係傻」、「佢自己都唔尷尬，你旁觀者有乜尷尬」、「中二仔唔成熟，你歧視佢一樣唔成熟」、「佢只係你同事，又唔係朋友，放咗工就冇啦冇掕，無需咁介懷」。