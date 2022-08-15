打「XD」表情符號被後生同事嘲老土　打工仔超無奈：表達到咪得囉

又到畢業季節，大批剛畢業的新鮮人將投入職場，「老鬼」們又是時候要面對代溝的問題了。有打工仔於討論區發文表示，她傳訊息習慣打「XD」、「lol」類的表情符號，日前卻聽到幾名年輕及剛畢業的同事討論指打表情符號「好老土」，「講笑咁講：『佢哋係咪仲未接受到emoji呢樣嘢？』」，令她慨嘆「我都唔係大佢哋好多啫，最多咪大幾年，竟然俾佢哋歸類做老土派」。



有打工仔於討論區發文表示，她傳訊息習慣打「XD」、「lol」類的表情符號，日前卻聽到幾名年輕及剛畢業的同事討論指打表情符號「好老土」。（《金秘書為何那樣》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「俾新同事話返工打表情符號好老土」為題發文表示，上班除了聊天交流，通常都是打字溝通，而她覺得用電腦打「繪文字」（emoji）很麻煩，因此習慣打「XD」、「lol」類的表情符號。

她指出，不知是否年代不同，「而家fresh grad冇經歷過ICQ、MSN年代，佢哋慣咗幾麻煩都要打emoji」，年輕同事認為打表情符號「好老土」。她無奈地說，「我都係大幾年咋T_T」，並認為上班打字只是求快，又非私下聊天，「表達到咪得囉」。

網民留言說，「打emoji唔煩，揀emoji先最煩」、「佢哋咁話人㗎，用emoji就覺自己好潮，其實我哋都可以笑佢X」、「唔係熟同事，使鬼表情咩，白紙黑字，有咁悶得咁悶咪算囉，有時自己鍾意，對方唔鍾意，搵說話嚟聽，比位人入，一句老土就傷和氣。上司唔熟，同我講嘢，我打明白兩個字就完，使同你博好感？唔奢求同你熟」、「一般我打符號表情，都會係接收msg嗰個人係同自己差唔多年代長大的」。