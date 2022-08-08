大叔同事日日教訓：食鹽多過你食米！新女同事超串1句令大叔收聲

「食鹽多過你食米」是後輩在職場最不想聽到的句子之一，有打工仔日前發文，指公司有位「仇女」的單身大叔同事疑似針對新聘請的女職員，天天找她錯處，而女職員亦非省油的燈，故2人日日在公司吵架。近日當大叔同事對女同事說出「食鹽多過你食米」時，女同事即以大叔同事的地中海及中央肥胖反擊，更「溫提」大叔「因住腎虧」，把大叔氣得口啞啞，只能叫女同事「執包袱」，而在一旁睇戲的樓主就表示「終於知道食鹽多過你食米呢句說話點拆解」。



樓主在討論區表示公司有位新來的女職員被1名年約50歲的「麻煩大叔同事」針對，不管她做什麼都會被責備。（《上司實習生》劇照）

該名打工仔在香港討論區發文，稱其公司最近聘請了幾個畢業生，當中有位女同事這2個多星期以來，天天被1名年約50歲的「麻煩大叔同事」針對。樓主舉例，就算同一件事其他新人做錯，大叔也不會責備，但這個女同事就不管做什麼都會引起大叔同事不滿，偏偏女同事又並非逆來順受的人，「個女仔畀人鬧一句可以頂十句，所以幾乎每日都會聽到佢哋係office到鬧交」。樓主補充，大叔同事一直單身，未有娶妻生子，「大叔一直對外話自己娶唔到老婆，仇女到不得了」，

樓主續說，近日大叔和女同事又因影印一事在辦公室吵起來，事源是女同事認為文件打橫印，「唔使揭嚟揭去」，不管影印還是閱讀都更方便，而大叔就覺得打橫印字體變細難以閱讀；大叔同事又鬧女同事連影印也不懂，叫她不要「駁嘴駁舌」，更說出職場金句「我食鹽多過你食米」，沒料女同事即時回嘴：「睇你個樣都知你食鹽多過我食米啦，你個款又地中海又大肚腩，因住腎虧啊！」

樓主表示，其他同事聽到這句後都忍不住偷笑，大叔同事則氣炸叫女同事「而家執嘢走」。不過樓主直言，大叔同事其實沒有權力辭退別人，「唔可以憑住自己係老屎忽就越過team head炒人㗎喎」，而上司眼見事件愈演愈烈，於是安排女同事當日放假，又把大叔同事叫入房「詳談」近1小時。

當大叔同事要求女同事不要駁嘴，並說出「我食鹽多過你食米」時，女同事即以他的地中海及中央肥胖反擊，更「溫提」他小心腎虧。（《上司實習生》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得大叔同事情商不高，以資歷壓人令人生厭，「最憎呢啲老屎忽」、「呢啲阿叔都係煩」、「如果對個個都咁惡就話啫，仲要玩針對」。亦有人同情大叔一把年紀在公司被後輩「揭瘡疤」，認為女同事被針對本來會獲同情，但後來這樣反擊就失去支持，「本來贏梗，輸把口」、「去到咁盡點幫你」。

另外又有人猜大叔可能是真心想教導女同事，但表達欠佳，而女同事的回應亦有欠尊重，「可能大叔見個女仔做嘢唔上心，本意想教佢，但表達錯誤同語氣問題」、「大叔態度有問題，但其實話人地中海大肚腩，可以係人身攻擊」、「人身攻擊都叫拆解？樓主係咪搞錯咗啲咩」。