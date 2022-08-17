想嘔！有性格外傭用碗布抹手袋加洗地盤　僱主受不了　原來有更癲

請適合的外傭姐姐殊不容易！有僱主在網上發文，稱最近請了個做家務很有條理的姐姐，無奈她極有性格，做事不會問人，雖將家中打理得很整齊，但用錯工具，「鍾意攞碗布抹我嘅手袋」，過幾天更發現她竟用碗布「抹洗地個盤…」，還認為自己一套最好，無可奈何下只能分手收場。不少網民笑言部分外僱覺得「條布沖過水就抹得」，甚至請過有外傭用碗布來抹地板及廁所。



樓主稱外傭很有性格，按自己一套來清潔，但被她發現用碗布來抹手袋和洗地水盤。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主在fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，稱最近請了個做家務很乾淨整齊的姐姐1個月，她有10年經驗，上一份約做了1年半，因僱主移民完結。不過，這名外傭姐姐很有性格，「隨便攞我嘅嘢用，自把自為掉咗我嘅野」，樓主還發現她「表面睇落整齊，但用咩布咩工具，就真係估你唔到」，指外傭竟用碗布來抹她剛剛上班用的手袋。

樓主稱外傭很喜歡用碗布抹手袋，即使曾解釋那塊是碗布，即只可用來抹碗碟，「隔幾日，又發現用碗布抹洗地個盤」。由於外傭經常「扮聽唔到」、「叫極唔應」，提醒她家裏慣常清潔做法後也會反駁，「佢會話自己嗰套最好，完全想改變我嘅生活方式」，樓主忍無可忍下未有「炒魷」，反決定和外傭作分析，若她認為工作不愉快，未能按自己方式辦事，可以選擇離開，最後「大家共識bye bye」。早前1個月通知期完結，「最後幾天做嘢好到不得了，正常又有交帶，咩心態」。

外傭姐姐做家務各方面很有條理，但很自把自為，引起僱主不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

網民批評用抹碗布抹手袋沒有衛生常識，指手袋和洗地盤都有很多細菌，形容該外傭是「極品」。樓主慨嘆已解釋不應用碗布抹袋，但第二次對方就用來抹洗地盤，「唔知下次會抹咩」，有人則提到年紀較大的外傭很有主見，「我從不揀35或以上」。

原來不少僱主有類似經驗，「佢哋覺得條布有沖過水就抺得㗎啦，我之前嗰個咪碗布抺埋地抺埋廁所⋯⋯教完講完開過條新布又繼續」，另有網民的外傭用多功能布同時抹碗、枱、食物殘渣，一塊百潔布抹浴缸、洗面盆、坐廁，最後要多裝 2個掛鈎用不同顏色的布分類，「佢哋唔係唔做清潔，係佢哋嘅文化同方式係一塊布可以處理晒各式各樣嘅清潔洗刷抹」。有網民稱她和丈夫也很怕外傭亂用布清潔，已經準備成屋毛巾，「希望衰極廁所都係用返廁所」。

（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）