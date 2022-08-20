綠色美容只是行銷技倆？5招辨識「漂綠」品牌　天然不等於零殘忍

文：陳婉榆（Olivia）＠美容成份分析平台BeautyFact創辦人

隨着消費者的環保意識提高，不少美容和美妝品牌也宣稱產品乎合「可持續」、「天然」和「零殘忍」，這的確是一個好的轉變。不過作為精明消費者仍然要注意品牌是否只是「漂綠」（greenwashing），實際行為卻與宣稱的不盡相同。要辨識「漂綠」品牌和產品，我們可以留意以下5個方法：



不少美容和美妝品牌也宣稱產品乎合「可持續」、「天然」和「零殘忍」，不過作為精明消費者仍然要注意品牌是否只是「漂綠」（greenwashing），實際行為卻與宣稱的不盡相同。（GettyImages）

1. 看可計量的數據，而並非宣稱

要識破「漂綠」技倆，第一步就是找出數據，而非對品牌的行銷宣稱照單全收，例如聲稱「環境友善」的品牌，背後究竟用了幾成的可回收包裝，有沒有推行產品補充政策等。這些都是可計量的數據，而非漂亮口號和插圖。

另外，一些品牌也愛以「未來目標」作為宣傳口號，例如「2030年達成100%可回收包裝」。要記住還未達成的事，就是未實現的承諾，只可當作參考，而非消費時的考量。

美容和美妝產品成份會直接影響我們的皮膚和健康，同時也有可能對環境造成傷害，關注環保的朋友也該仔細閱讀成份，不盲目相信品牌的廣告標語。（GettyImages）

2. 了解成份對健康和環境的影響

美容和美妝產品成份會直接影響我們的皮膚和健康，同時也有可能對環境造成傷害，關注環保的朋友也該仔細閱讀成份，不盲目相信品牌的廣告標語。

例如會導致珊瑚白化的桂皮酸鹽和氧苯甲酮，在避免海灘游泳時使用外，在日常產品中也應小心，因為部分微細成份有可能無法過濾，在沖洗過程中流入大海。

熱門的行銷術語雖有重疊之處，但本質上卻完全不同，消費者要了解背後的意義才能找到最符合個人價值觀的產品。（GettyImages）

3. 分辨「可持續」、「天然」和「零殘忍」等宣稱

「可持續」、「天然」和「零殘忍」等都是非常熱門的行銷術語，讓我們相信產品必定是環境友善的。這些宣稱雖有重疊之處，但本質上卻完全不同。例如採用「天然」成份並不等於開採是乎合「可持續」原則，也不代表沒有對動物造成傷害或殺害。

還有「純素」、「有機」和「純淨」等術語，都代表着不同的原則和價值。的確，我們很難找到十全十美的產品，但要了解背後的意義才能找到最符合個人價值觀的產品。

不少集團也推出較「綠色」的子品牌，希望吸引新一代的消費者，但消費者也要注意品牌背後的集團的運作，是否符合「可持續」的理念。（GettyImages）

4. 可參考認證和國際標準

若果要靠個人知識分辨所有成份和品牌生產過程，我們也可以參考認證和國際標準。例如ECOCERT發出的有機認證、Leaping Bunny和CCF的零殘忍認證等，都是比較嚴謹和可靠的參考指標，而不只是一句標語和兔子圖案。

5. 了解品牌背後的集團

由於「可持續」的意識興起，不少集團也推出較「綠色」的子品牌，希望吸引新一代的消費者，這的確是個好消息。但消費者也要注意品牌背後的集團的運作，是否符合「可持續」的理念，否則也好有可能只是「漂綠」的手段。

陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台創辦人，曾仼美容媒體編輯。（作者提供）

作者簡介：



陳婉榆（Olivia）是首個亞洲市場的美容成份分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全問題。



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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）