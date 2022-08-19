嚇死人！忘記開美顏　網紅美女驚露大媽真面目　網民嚇呆：邪術！

【美顏濾鏡／變臉】美顏濾鏡真的是當世「偉大發明」之一！內地女網紅「一只秋秋」直播時忘記開美顏濾鏡，意外露出大媽真身，她發現後即時開啟美顏特效，一秒間由「大媽」變成標準瓜子臉「網美」，反差之大令網民直呼「嚇死人」，「不是美顏，是易容術」、「美顏過於強大」、「邪術！」。但也有網民認為，女主播其實是開啟了「老年」特效，並非真正大媽。



內地女網紅「一只秋秋」直播時忘記開美顏濾鏡，露出大媽真身（左圖），她發現後即時開啟美顏特效，一秒間由「大媽」變成標準瓜子臉「網美」（右圖）。（影片截圖）

從網上流傳的30秒影片見到，該名內地女網紅留着長髮，戴上類似白色貓耳頭飾，衣着亦是白色系，看上去活像「仙女」一般。

之後似乎有粉絲希望她跳舞，她回答「我不會跳別的」，便整個人往後移動露出全臉，竟然是一名大媽。她擺出姿勢正要開始跳舞，看到鏡頭畫面才發覺出問題，直言「啊，忘記開美顏了」。隨後她打開美顏特效，瞬間由「大媽」變成標準「網美」，投入跳舞。

「大媽」變「網美」過程逐格睇▼▼▼

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開啟美顏前後反差之大，不少網民稱被嚇到，驚呼是易容術，「嚇死人了」、「真 . Face off」、「美顏過於強大」、「美顏確實讓很多人迷失了自我」、「哈哈哈真實」、「不是美顏，是易容術」、「哪個大媽？」。

不過也有網民認為，該網紅起初是用了讓自己變醜的「老年」、「醜化」，其實「網美」臉才是她的真身，藉此製造話題，「她是之前用的醜化特效」、「難道不是前面是美顏嗎？」、「她之前用的是老年特效吧」。