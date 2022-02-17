肥仔被女友狠飛！地獄式減肥甩肉變超帥OPPA　成果照千萬網民驚歎

【減肥／潛力股】幾時都話「肥仔係潛力股」！印尼有男生就因為肥胖慘被女友狠飛，於是決心減肥，成功變身成為大帥哥，更酷似中國男團偶像黃明昊，非常厲志。男生把自己減肥前後對比照放上網，引來逾千萬網民驚歎。



印尼男子Oddi於TikTok上載影片，見到Oddi原本身材肥胖，皮膚略顯粗糙，臉上滿布因肥胖形成的摺紋，臉色亦不太好。（TikTok）

肥仔「潛力」的確無法估計！印尼男子Oddi於TikTok上載影片，見到Oddi原本身材肥胖，皮膚略顯粗糙，臉上滿布因肥胖形成的摺紋，臉色亦不太好，惟隨着Oddi痛定思痛發奮減肥，由肥仔搖身一變成輪廓分明、五官標緻，連皮膚也彷彿更有光澤，神采飛揚，自信滿滿。

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Oddi把自己減肥前後對比影片放上TikTok，已吸引逾1700萬人次觀看，不少網民驚歎減肥前後變化驚人，「太勵志了！」、「果然胖子都是潛力股！」，更有網民指Oddi目前酷似內地男團偶像黃明昊。

中國男團偶像黃明昊 ▼ ▼ ▼



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Oddi則分享自己減肥貼士，包括不碰零食、汽水、酒精、甜食、重口味太鹹或太油膩食物，當然亦會定時做運動，最重要是持之以恆，「成功當然不可能是容易的，這一切都需要靠努力來達成」。

Oddi成功變身大帥哥，未知其前女友看到後，會否後悔分手太狠呢？

同場加映：心理測驗│憑直覺揀一款秋日食物 測你減肥失敗的最大原因

雖然減肥是不少人的終身事業，但要達成目標並非易事。日本有網站近日公布一則心理測驗，透過對4款秋日食物的選擇，嘗試測出一個人減肥失敗的主因。想突破減肥樽頸位的話，不妨試玩。



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請憑直覺選出一款秋日食物。（網上圖片）

A番薯

B烤魚

C栗子

D磨菇

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