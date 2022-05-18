打工仔悲歌｜「上班會變醜」惹共鳴　對比照瘋傳美女變大媽超唏噓

【原來上班後真的會變醜／職場辛酸／累醜／打工仔悲歌】上班，下班，然後再上班，下班……上班族除了身心疲累，原來還有一種變化令人無盡唏噓。微博有網民發文感嘆「＃上班後真的會變醜＃」，結果引來無數人表示共鳴，紛紛貼出自己投入職場前後的對比照，無奈嘆謂：「上班真的會累醜！」



微博有網民發文感嘆自己「上班後變醜」，結果引來無數同路人共鳴。（微博）

「#原來上班後真的會變醜#」今日（5月16日）成為微博熱搜詞，觸動了不少上班族的神經，不少人相繼貼出自己上班前後的對比照片，可見容貌出現驚人變化。

更多「累醜」感嘆對比照▼▼▼

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從照片見到，對比上班前的美照，打工仔女們上班後明顯變得憔悴，也沒有了上班前那種青春且炯炯有神的感覺，面上表情也略顯生硬，部份人更變胖不少，身上多了數以十斤計肥肉。

當然亦有一些人的樣子上班前後分別不大，令人羨慕▼▼▼

打工仔女們留言感嘆，「我說我咋今年變老了，美顏都遮不住日益衰老的面龐，再也不是那個青春活力的孩子了」、「是的，就是這樣，會變醜，變累，變憔悴……」、「不止我的容貌，我的脾氣都變暴躁了許多」、「上班已經很難了，別讓我看到這個扎心的話題了」、「怪不得…原來我不是錯覺啊」、「上班前：立大志、成大器、擔大任；上班後：無大語、畫大餅、破大防」。

亦有網民留言指出箇中原因，「上班也不想穿好看的衣服、化好看的妝」、「我只想擺爛，上班使我痛苦」、「上班只會愈來愈懶」。

「累醜」成為打工仔女悲歌。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

當然，也不能把所有「黑鍋」都推在上班身上，自然衰老、平常飲食是否健康、休息是否定時充足、有否堅持做運動鍛煉身體等，都會影響身體及容顏變化」。