女同志被大30歲大叔「拗直」　每周5次很幸福　自爆因1招令她放鬆

愛情路上，找到對的人是幸福的事。美國德州26歲女同志（女同性戀者）阿利亞（Aliyah）過去只與女性交往，但自從認識了同為教師、大他30歲的男子肯尼斯（Kenneth，56歲）後，被對方深深吸引，最終「拗直」與對方共諧連理，維持每周5次「愛愛」，更明言因對方已進行結紮手術，令她相當放鬆，直指「我們的性生活很棒」。



美國德州26歲女同志阿利亞，認識了同為教師、大他30歲的男子肯尼斯後，被對方深深吸引，最終「拗直」與對方共諧連理。（Aliyah Coleman Facebook圖片）

綜合外媒報道，美國德州26歲女同志阿利亞，2020年9月開始擔任中學教師，遇到了大他30歲的肯尼斯，首次對望已被這名育有2子的男同事深深吸引，令她十分驚訝，因為以往她只對女性有興趣，「我以前從未考慮過和男人在一起，我剛剛才結束了與另一女子的3年（感情）關係」。

阿利亞指出，自己被肯尼斯的長相及內涵吸引，而且非常喜歡聽對方的故事，「因為他（肯尼斯）以前是一名工程師並周遊世界」，直言「我從一開始就知道我想嫁給他，這是我以前從未有過的感覺」。

阿利亞不時會在Facebook分享與肯尼斯的生活照。（Aliyah Coleman Facebook圖片）

阿利亞表示，肯尼斯工作時「非常專業」，沒考慮過談戀愛，「因為與他相比，我太年輕了」，惟阿利亞未有放棄，在工作時努力攀談，終於在追求肯尼斯約1個月後，成功打動對方，正式開始戀愛關係。她形容，肯尼斯是她「第一個交往的男人」，又說雙方性生活很棒，「他的年齡沒有影響，我們每周至少愛愛5次」，而且肯尼斯已進行結紮手術，讓不想生孩子的阿利亞感到相當放鬆，「這是個好消息，因為我從來不想當媽媽」。

阿利亞與肯尼斯在今年7月「修成正果」，於猶他州峽谷地國家公（Canyonland National Park）結婚。阿利亞表示，家人及朋友對兩人相差30歲並不擔心，反而對其戀愛對象的性別感到震驚。

+ 6

不過，亦有部份外人或同事質疑她是貪圖肯尼斯財產，阿利亞則反駁，「我們都是教師，過着體面生活，工作也很穩定，財產亦各自管理」，強調自己是愛上肯尼斯。她續說，年齡差距大的戀愛關係容易受批評，但自己不會理會，「如果你緊張別人的意見，那麼年齡差距關係可能會很困難」。

阿利亞承認，30歲的年齡差距確實有一點讓她擔心，就是肯尼斯的健康和他們的未來，「但我必須提醒自己，沒有人能保證活到100歲，我20多歲時也可能會發生一些事情」。