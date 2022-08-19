嘔心！逼途人購買廉價冒牌假香水　竟驗出有尿液　3少年騙徒落網

以動物分泌物當香料製作香水並不稀奇，但近日英國就破獲一宗以人類「尿液」充當香水的騙案。當地警方接報指，火車站有一群年輕男性強迫行人以現金購買廉價冒牌香水，出動後成功逮捕3名騙徒，當中年齡最小的只有14歲，涉嫌非法出售假香水。可怕的是，「假香水」竟被驗出含有尿液，事件曝光後令不少人都直呼「嘔心」！



英國塞夫頓警方於上周五（8月12日）在Facebook發佈假香水騙案進展，表示3名青少年涉嫌在街頭強迫途人以現金購入冒牌香水被捕，而假香水被驗出含有尿液。（「Sefton Police」facebook圖片）

綜合外媒報道，英國塞夫頓（Sefton）警方於上周五（8月12日）在Facebook發布一則消息，指上月收到民眾檢舉指，有1群年輕男性於教堂路以低廉價格強迫路人購買冒牌香水。騙徒手段「強硬激進」，纏擾途人直至途人取出現金購入假香水。

塞夫頓警方於上月20日採取第一次行動，在斯卡里斯布里克街（Scarisbrick Street） 截停其中2名正欲作案的「假香水騙子」，但並未在他們身上搜出香水。隨後警方在附近的牆角下發現1個裝有5支假香水的購物袋。這些假冒香水包括知名品牌Chanel、Hugo Boss、YSL及Gucci等，且均是暢銷的系列。

塞夫頓警方公布在疑犯身上搜出的假香水涉及知名品牌，亦包括不少暢銷系列如Chanel N°5及Coco。（「Sefton Police」facebook圖片）

到上月27日，警方再次出動，並成功在紹斯波特市中心火車站逮捕了3名來自昆斯費里（Queensferry）的青少年，分別為14歲、15歲和17歲。3人被截查時還試圖丟棄背着的袋，但終被識破持有冒牌香水，警方表示「他們涉嫌在鐵路上欺詐和逃票，並被發現持有假冒香水」。

令人吃驚的是，被搜出的假香水經過檢測後，發現不單單只是仿製品，而是含有尿液的混合物，「香水被證實是假的。在混合物中所含的藥劑中，尿液被充當作穩定劑」。而3名少年接受調查後暫獲釋。

（綜合）