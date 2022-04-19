老闆身上有秘書同款香水味！下屬入男廁都聞到　網民勸：唔好八卦

你身上為何有她的香水味？有男生近日在討論區表示自己天生嗅覺靈敏，能分辨出公司同事所用的香水味道，近日他發現男老闆的身上滲出女人香水味，憑嗅覺認出是秘書所用的香水，而自己去廁所時亦在老闆身上聞到同款香水味，遂懷疑2人關係匪淺。有網民即猜想他們有私情，直言「充滿想像空間」，亦有人認為就算真的有關係也與樓主無關，勸他不要八卦，以免「第一個炒你」。



樓主憑靈敏嗅覺發現老問身上有秘書與同款的香水味，懷疑2人關係非淺。（《金秘書為何那樣 》劇照）

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該男生在香港討論區以「老闆身上面有秘書姐姐的香水味」為題發帖，指自己嗅覺一向敏銳，對香水味道尤為敏感，能分辨不同香水。由於秘書用的香水比較濃烈，所以他印象特別深刻，而最近他到老闆的辦公室傾公事時，經常聞到女士香水味，原以為是秘書工作時把香味留在房中，故沒有多為意。直至一次他與老闆在男廁碰上，隱約聞到老闆身上有秘書的香水味，於是猜測2人有「近距離接觸」。

有網民叫樓主改口稱呼秘書為老闆娘，亦有人勸樓主不要多管閒事。（《金秘書為何那樣 》劇照）

帖文一出，即時引來大批網民猜想，有人認為老闆和秘書是情人，指「好快做埋老闆娘」。亦有人笑言「可能老闆鍾意用女人香水」。不過有網民認為如果秘書所用香水氣味濃烈，與老闆又經常接觸，一時沾染上也是正常的，勸樓主不要太八卦。

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