同事提議食飯交換食物　打工仔不滿1塊薄餅僅換1啖意粉：我都幾蝕

是樓主小氣還是同事過分？有打工仔於討論區發文大呻，日前與同事們吃午餐時，有同事提議互相分享食物，結果他用一塊薄餅僅換到發起者一口意粉，不甘地說「我都幾蝕，佢就正，用一碟意粉周圍換吓換吓，就換咗勁多嘢返嚟食，唔講以為佢叫咗小食拼盤」。



有打工仔於討論區發文大呻，日前與同事們吃午餐時，有同事提議互相分享食物，結果他用一塊薄餅僅換到發起者一口意粉，不甘地說「我都幾蝕」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「同事間點解要share嘢食？」為題發文表示，日前與同事們外出吃午餐，同事均說想試公司附近新開的西餐廳，看餐牌時有同事提議各自叫不同的食物，再互相分享試吃，這樣就可以一餐試到數款食物，最後有3名同事叫了薄餅，兩名同事叫意粉。

他指出，其實他內心只願意與家人及朋友分享食物，但在同事面前不好說出來。他憶述，當時提議的同事叫了意粉，聽到他叫千島海鮮薄餅時立即雙眼發光，食物到來時該同事問他可否交換少許試吃，他心想「pizza點樣交換？又唔係一換一，唯有成塊畀咗佢，同佢換咗一啖仔意粉」，心有不甘地說「我都幾蝕」、「佢都好着數」。

他說，不知其他同事有何想法，不過他事後就很後悔交換食物，直言「佢咁做同以前讀書嗰啲一啖黨冇分別，周圍問人可唔可以試一啖，試試吓都食咗成個餐」，又指「似足食飯界以物易物，畀60幾蚊可以差唔多食晒成個menu嘅嘢食」。

樓主批評同事，「佢咁做同以前讀書嗰啲一啖黨冇分別，周圍問人可唔可以試一啖，試試吓都食咗成個餐」。（《一起吃飯吧》劇照）

有網民笑言，「其實你個同事可以唔叫一個餐都得喎」，不少人則批評樓主小氣，「其實冇乜必要咁斤斤計較，令到自己咁唔開心啫！食多幾樣嘢唔好咩？」、「通常要去計呢啲嘅都係窮西」、「小氣嘅你以後都唔好再參與同類活動了」、「唔開心嘅話，咪唔好share囉，點解share完又出帖嚟唱呢？」、「交換食物好小事，如果你覺得唔公平你咪問佢攞多啲意粉囉，啲咁嘅事無謂記住」、「（交換食物）意義在於聯絡下感情，做起事嚟都方便啲，你咁孤獨就去做保安自己一個人算」。

有網民指出，「所以我同公司同事食飯一定食碟頭飯，不過有人變態到連你碟頭飯嘅餸都要夾你一嚿」，有人建議「其實你可以咬半塊再同佢換」、「你話唔夠食咪得囉！扮好人係有代價」。