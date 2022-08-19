FBI逮捕你！台男收詐騙電郵　網民列5大錯處　教路稱：人在柬埔寨

大批台灣人被詐騙集團誘騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家的事件引起國際關注，亦因此令不少人對詐騙短訊及電郵等提高警覺。台灣有男生日前於網上分享詐騙集團冒認美國聯邦調查局（FBI）的詐騙手法，他收到1封聲稱因牽涉洗黑錢案，FBI將會逮捕他的電郵，惟電郵內容是中文，而且文法不通順，仔細一看「bureau（局）」還打錯成「bereau」，錯漏百出的電郵讓他一眼就識穿是詐騙。帖文引起熱議，有網民啜核地說「跟他說你人在柬埔寨」、「問他要不要來KK園區抓人」、「回他：『你在柬埔寨過得還好嗎？』」。



台灣有男生日前於網上分享詐騙集團冒認美國聯邦調查局（FBI）的詐騙手法。（fb群組「爆怨公社」圖片）

該名男生於fb群組「爆怨公社」發文並貼出詐騙電郵截圖，「曲線」稱自己的銀行帳戶沒有大筆金錢進賬，不解為何被指洗黑錢，問道「是我真的孤陋寡聞，還是FBI真的有台灣分局？」。

網民紛紛指是詐騙電郵，並列出5大錯處：



1.寄件者名稱「bureau（局）」打錯成「bereau」

2.美國政府機構發電郵不打英文，反而打中文

3.句子不通順，文法很怪，看起來像Google翻譯

4.內文一下子寫「您」，一下子寫「你」

5.「洗錢案」3個字前突然留1個空格



網民直指，「文法很卡，很像小學生」、「內文是用翻譯器翻譯，直接複製貼上的，現在詐騙集團手法真的愈來愈粗糙了」、「一下你一下您，退回去重寫啦」、「冗言贅詞也太多，還有聯邦調查局會寫中文給你？」、「洗錢案很偉大嗎，前面還要空一格」。

有網民笑言「要逮人之前先發郵件讓你有時間逃跑，真貼心」、「FBI來逮捕你去柬埔寨審判」、「下一封就是要你去柬埔寨到案說明」、「被抓的話請問機票他們出？還是自付？」。不少人爆笑提議對付詐騙集團的招數，「你就回信『祝你在柬埔寨過的安康』，就不會被起訴了」、「回他：『你還剩下幾顆腎臟？』」。

樓主其後亦更新帖文表示，「我當然知道這是詐騙，我不是白癡，只是想讓各位笑一笑而已，留言不需要這麼酸耶」。