柬埔寨高薪求職詐騙｜健身教練人間蒸發2個月　終傳2字訊息更心寒

【柬埔寨詐騙 / KK園區 / 東南亞】近日屢傳赴柬埔寨等東南亞國家打工詐騙事件，詐騙集團以高薪招徠，惟受害人一到埗就被困禁虐待，難以逃出生天，甚至有可能被轉賣至緬甸KK園區，被形容是「東南亞最終站」。有台灣網民分享指，其健身教練早前抱怨收入太少，因而被吸引至柬埔寨「淘金」，可是到埗後就音訊全無，人間蒸發了2個月，直至前日（14日）傳來「沒事」兩個字的訊息，令人更心寒。



台灣網民分享指，其健身教練早前被吸引至柬埔寨「淘金」，可是到埗後就音訊全無2個月，直至前日（14日）傳來「沒事」兩個字的訊息。（FB「爆廢公社」圖片）

該網民在facebook群組「爆廢公社」發帖，指認識1個長得高又帥的健身教練，對方因嫌棄教學工作賺得太少，6月時決定到柬埔寨工作，希望能賺取更多收入。樓主得知其決定後，在出發前急忙拿出新聞案例供對方參考，又勸說那邊都是詐騙集團，擔心對方被騙，惟教練堅稱自己心裏有底，說「詐騙集團也沒關係，能賺到錢就好」。他又指對方已經買好機票，不去也不行。

樓主見教練心意已決，只好叮囑他小心保管好護照，不要交給別人，還幫他找來台灣當局的求助電話備用。

後來傳出愈來愈多柬埔寨詐騙新聞，讓樓主擔心不已，他多次傳訊息給教練了解對方是否安全，但一直都沒有回應。從對話截圖可見，樓主上月11日在訊息問到「在那邊過得如何」，以及在31日又問一次「需不需要去救你」，但都沒有得到回覆。

直至本周日（14日）他再傳訊息問「還活着嗎？」，對方即回應「沒事」兩字，但當樓主再度追問，教練又失去消息，「連是不是他本人回我訊息的都無法確定」，只能慨嘆「好好的一個人，就這樣消失了，可憐啊」。

後來傳出愈來愈多柬埔寨詐騙新聞，讓樓主擔心不已，多次傳訊息給教練了解他是否安全，但一直都沒有回應。（gettyimages）

帖文讓網民看得心寒，認為很大機會不是教練本人回覆，「手機都被沒收了，當然沒人回」、「正常人不會只回『沒事』兩個字」；有人批評教練「知道要做詐騙還去」、「自願去做詐騙有啥好說」；有網民則勸樓主小心，「你都很有機會被騙」。