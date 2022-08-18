柬埔寨詐騙｜網傳台灣人反抗被「斬手腳槍決」　虐殺片段真相曝光

【柬埔寨詐騙 / 豬仔 / KK園區】近日多次傳出柬埔寨高薪求職騙案，日前台灣社交平台更流傳恐怖虐殺畫面，指有台灣人去到柬埔寨後發現被騙，反抗不成被人蛇集團丟到叢林虐殺，片中受害人被兇徒用刀狂斬，手腳斷肢後慘叫爬行逃走，被人連開數槍處決，畫面極其血腥。不過，台灣事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」發文指，這段影片其實是去年墨西哥販毒集團處決叛徒的事件，是有人刻意誤導，和台灣人被騙到柬埔寨無關。



台灣近日網傳畫面，指有被騙到柬埔寨的台人反抗後被虐殺。（網傳圖片／MyGoPen圖片）

最近爆出多宗台灣人被騙到柬埔寨禁錮、虐待、性侵甚至摘取器官的事件。日前Line等通訊平台有人流傳畫面，聲稱有台灣人到當地後因反抗被虐殺，主要流傳2個案本，分別是「發現不對而反抗，下場不用回來了」、「至少救救還沒有被騙出國的年輕人」，並附上虐殺影片的截圖。

影片內容極其血腥，1名男子上身赤裸倒地，被人用刀狂斬，他已被斬走一條腿，手疑似已被斬斷，只是勉強皮肉相連，全身染血想爬走，但爬入草叢後被連開多槍處決。

畫面可能引起不安：

事件引來台灣查核機構「MyGoPen」發文澄清，同一影片去年8月已被誤傳是台灣詐騙集團成員在菲律賓遭私刑，台灣警方當時澄清有與菲律賓當局合力打擊誇國詐騙，但未收到台灣人被虐殺的情況。事實上，影片在去年5月已在網上流傳，片中人說的語言經專家查證後確認是西班牙語，這其實是墨西哥「哈利斯科州新時代販毒集團」（CJNG）在當地處決叛徒的影片。

MyGoPen指，事件中的行刑者叫「El Pantera」，是墨西哥犯罪集團CJNG的殺手。當地傳媒報道事件發生於墨西哥塔巴斯科州的維曼吉約市（Huimanguillo），El Pantera是該區負責人，因業務拓展問題發生內訌。片中受害者叫「halcón」，負責監視警方動向及通知毒販，是另一名叫「El Nepo」的犯罪集團領導人的手下。受害人死後還被肢解丟在公路，警告和El Nepo走太近的halcón會有同樣下場。

事件其實是墨西哥毒販處決叛徒，和被騙到柬埔寨的台灣人無關。（報章截圖／MyGoPen圖片）

而片中的兇手、即El Pantera的本名叫Benjamín Mollinedo Montie，是名偷石油燃料的犯盜匪，去年9月21日被警方拘捕。換句話說，網傳影片是墨西哥販毒集團處決叛徒的事件，與台灣人被騙到柬埔寨無關。

（綜合）