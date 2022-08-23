未忘情？家中狗仔改男人英文名　人夫驚揭係老婆初戀男友個名！

老婆仍未放下初戀情人？有人夫於討論區發文大呻，稱最近與老婆養了1隻狗，老婆為小狗改了1個男性英文名，他覺得「怪怪地」，後來在家找到1封情信，始揭發原來該英文名正是老婆初戀男友的名字，讓他頓感不舒服，質疑：「到底佢係唔係因為仲掛住個初戀，所以先改埋咁嘅名？」網民指女性難忘初戀，更建議人夫將狗狗改自己的名字作反擊。



有人夫於討論區發文大呻，指最近與老婆養了1隻狗，老婆為小狗改了1個男性英文名，他後來揭發是初戀男友的名字，頓感不舒服。（《我和尋回犬的10個約定》劇照）

該名港男於香港討論區以「老婆幫屋企隻狗改嘅名係佢Ex嘅名」為題發文表示，日前他在家找東西，無意中找到1封別人寫給老婆的情信，他看一看署名竟發現與小狗的名字一樣，「原來佢個初戀情人都係叫呢個名，到底佢係唔係因為仲掛住個初戀，所以先改埋咁嘅名？」。

他說，原本不知道老婆初戀的名字還好，但知道後「日日聽住我老婆咁樣叫隻狗，又惜隻狗，見到我個心就覺得唔係好舒服」。他問道，為何世界上有很多英文名，「佢好改唔改，就偏偏改到同佢個初戀同名？」。

樓主大呻，「日日聽住我老婆咁樣叫隻狗，又惜隻狗，見到我個心就覺得唔係好舒服」。（《我和尋回犬的10個約定》劇照）

有網民指出老婆仍未忘記初戀，「女人唔會忘記付出咗第一次嘅人」、「你老婆第一次畀咗初戀，一定好懷念，所以改隻狗名可以日日名正言順落街拍拖，重温昔日時光」、「得唔到都揾替代品」、「老婆仲留住情信即係忘記唔到佢？如果個仔同老婆嘅舊情人同英文名呢？」、「當初戀係隻狗？」、「師兄原來係個接盤俠！」。

有網民笑言「唔通你想佢改你個名咩？」、「好過用你個名」，又建議若心存芥蒂可這樣做，「叫佢改隻狗同你同名，咁咪日日叫你」、「你養返隻貓，改你初戀女朋友個名，大家win-win situation（雙贏）」。