最佳老婆？泰國人妻自責滿足唔到老公　出錢搵美女小三仲包食包住

泰國一名女子公開招募「小三」，希望能夠付費請她們滿足先生的需要。



據ODDITYCENTRAL報道，發布這則廣告的女子，是44歲的帕提瑪（Pattheema Chamnan）。她表示，自己因為長期和憂鬱症抗戰，因此沒有辦法好好照顧丈夫，也已經很久沒有和丈夫行房，讓她覺得自己不是一個好妻子。

因此女子異想天開，決定上網尋找「正派且受過教育」的女性來當「小三」，希望能夠藉此彌補丈夫。

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她表示，自己要找的不但是能夠在性生活上滿足丈夫，還要個性討人喜歡，有良好的溝通技巧。報導指出，女子提供泰國當地最低公資每月450美元，而且還免費供餐及住宿。雖然很多人都覺得這樣的「徵才」不可思議，應該找不到人，不過帕提瑪說現在已經在考慮兩名女子。

帕提瑪說，她希望小三不要有孩子，要看起來正派，還要能溝通。她提到，自己的丈夫現在仍有很高漲的慾望，因此希望應徵者要能滿足這一塊。雖然丈夫看見這則廣告時感到很驚訝，但他「不會拒絕」這項提議。

他表示，自己得知妻子在幫自己「徵小三」時感覺很訝異，自己從來沒想過要找小三，但既然妻子這樣提議，他也不會拒絕。不過男子也強調，有這樣需求的丈夫應該要跟妻子溝通，徵求妻子同意，才不會衍生其他問題。

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