墮胎7次！控制狂台男診所羞辱老婆　做下體修復手術竟成噩夢開始

生兒育女理應是夫妻之間的共同決定，但台灣有人夫為了傳宗接代，寧願犧牲妻子身體，要求太太墮胎多達7次，直至誕下兒子。不過他對太太的付出毫不感恩，更嫌棄對方私處「太鬆」，甚至在醫護人員面前羞辱妻子。醫生其後建議人妻接受手術，惟控制狂丈夫竟懷疑檢查照片有機會外流，每當看到女性裸露的照片，也會質疑是太太外遇期間拍下，令妻子幾乎患上抑鬱症。



台灣婦產科醫生楊維真分享病例，指有人夫為了傳宗接代，寧願犧牲妻子身體，要求太太墮胎多達7次，直至誕下兒子，更嫌棄對方私處「太鬆」，甚至在醫護人員面前羞辱妻子。（YouTube「醫師好辣」截圖）

台灣婦產科醫生楊維真於電視節目《醫師好辣》分享深刻的病例，指有次遇到一對夫婦求診，丈夫外表斯文，也對妻子照顧有加，「幫她倒水，又撫摸她的頭髮，還幫她整理衣服」。問診期間太太透露，自己已誕下兩女一子，但3胎之間卻曾墮胎7次。

原來人妻誕下兩名女兒後，因丈夫非常「恨仔」，為了傳宗接代，之後每次懷孕若得知胎兒為女生後，便會要求她墮胎，足足7次後才成功懷上兒子，「她就一直不斷的在懷孕、流產，身體其實一直在受傷，私密部位也受傷得很厲害」。

原來人妻誕下兩名女兒後，因丈夫非常「恨仔」，為了傳宗接代，之後每次懷孕若得知胎兒為女生後，便會要求她墮胎，足足7次後才成功懷上兒子。（《夫妻的世界》劇照）

雖然丈夫實現了生仔的願望，但他並無因而感激太太付出，反而轉而嫌棄對方私處變鬆。在人前維持斯文形象的他更「露出真面目」，在醫護人員面前毫不留情地羞辱妻子，囂張地說，「我的尺寸這麼大，我還沒感覺，到底是我的問題，還是太太的問題，我太太的私處比網球還要大」。楊維真替人妻檢查後，建議夫婦可考慮進行重建手術，沒料卻是噩夢開始。

手術後夫婦覆診時，也表示對手術結果非常滿意，可是還不夠3個月，人妻竟不斷致電診所哭訴，指有強烈的控制慾的丈夫認為，求診期間拍下的檢查照片或有機會外流，「她之前就有過這樣的經驗，她每次只要去婦產科，老公就要發瘋一次」。因此手術後每當丈夫看到女性私處的裸露照片，也會質疑是妻子的身體，甚至在喝醉後直接質問她，「是不是妳去外面跟別人亂來？」，令她情緒頻臨崩潰，幾乎患上抑鬱症。

有強烈的控制慾的丈夫認為，妻子求診期間拍下的檢查照片或有機會外流，因此手術後每當丈夫看到女性私處的裸露照片，也會質疑是妻子的身體。（《夫妻的世界》劇照）

意識到情況的嚴重性，楊維真與護士團隊急急安排人妻到醫院覆診，仔細檢查其私處外觀，結果「終於找到一顆小痣」，遂立即向丈夫指出，「你看看你太太這裏有長一顆痣，所以這個才是你的太太」，自此丈夫才沒有一直找來不同來歷的照片質疑太太。