柬埔寨已out？台女網友邀赴泰月薪10萬　查地址心寒：KK園區對岸

【柬埔寨詐騙／KK園區／賣豬仔／泰國／強摘器官】近日跨國詐騙事件頻傳，揭發不少人被拐騙至柬埔寨等地「賣豬仔」，不但遭受虐打、性侵，甚至傳出有受害人被「強摘器官」，令人對「柬埔寨」3字聞之色變。有台灣網民表示，近日遇到1個陌生女網友在facebook傳來訊息，稱介紹他到泰國湄索打工，月薪達10萬元新台幣（下同，約2.6萬港元），惟一查卻發現地點與被稱為「殘暴終點站」的緬甸KK園區僅一河之隔，懷疑詐騙集團或知道柬埔寨已成黑名單，就故意改以泰國作招徠，因而發文提醒大眾「不要因為聊天的人是妹子就被人騙」。



有台灣網民上載多張FB私訊對話截圖，顯示有名陌生網友聲稱介紹1份國外好工給他，如努力工作的話，月薪可達10萬元以上，地點則在泰國湄索（又稱美索）。（Dcard圖片）

有台灣網民日前在Dcard討論區以「柬埔寨不流行了，改泰國了」為題發文，上載多張FB私訊對話截圖，顯示有名陌生網友聲稱介紹1份國外好工給他，如努力工作的話，月薪可達10萬元以上，地點則在泰國湄索（又稱美索），主要是「幫忙招人到公司一起工作」。

該網友又指，公司會幫忙付機票費用，並會派司機接載他，亦可以帶他去辦護照，「錢部分我這裏會幫你」，並再詢問是否有意願要來。樓主為了解更多詐騙集團的說法，遂假裝「落疊」，問什麼時候可以上班。對方則要求他填寫1份個人資料表格，包括姓名、手機號碼、緊急聯絡人、身體狀況及有否吸毒習慣等。

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不過當樓主胡亂填寫了個人資料後，對方或分辨出他在鬧事，就直接封鎖了。樓主表示公開對話內容，是希望提醒大家不要輕易相信別人出國。

有網民則補充指，對話中提及的湄索，正是與緬甸KK園區相隔1道梅河，直言「完全不用轉賣直接到最慘的地方」，亦有人聲稱認識那私訊帳戶的朋友，他是1名男子，現已不在台灣，未知是否被詐騙集團控制了。

緬甸苗瓦迪「KK園區」被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站。（《驚爆新聞線》截圖）

根據報道，緬甸苗瓦迪「KK園區」被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，是所有詐騙園區人口販運的最終站，據悉園區內如受害者並列為「沒有利用價值」，就會遭強摘器官，屍體拋入公海。