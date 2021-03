港女遇「外籍機師」搭訕　贈葉劉玉照展開爆笑對話　對方咁樣反應

異地情緣可遇不可求,如果有個靚仔外籍機師埋身,還是要小心提防!有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖,顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息,對方傳來多張外國機師的型仔照,不過醒目的樓主早察覺異樣,2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話,其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈,博得對方大讚「Wow you look so beautiful」(妳很漂亮)。對方令網民爆笑連連,有人就教路只要用1招,即可測出對方是否騙徒。