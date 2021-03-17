港女遇「外籍機師」搭訕　贈葉劉玉照展開爆笑對話　對方咁樣反應

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-17 21:10

異地情緣可遇不可求，如果有個靚仔外籍機師埋身，還是要小心提防！有網民在討論區分享多張WhatsApp對話截圖，顯示1位自稱任職飛機師的外籍男子胡亂傳來訊息，對方傳來多張外國機師的型仔照，不過醒目的樓主早察覺異樣，2人因而開展了一段超騎呢互相「認識」的對話，其間更以新民黨立法會議員葉劉淑儀的玉照相贈，博得對方大讚「Wow you look so beautiful」（妳很漂亮）。對方令網民爆笑連連，有人就教路只要用1招，即可測出對方是否騙徒。

異地情緣可遇不可求，如果有個陌生外籍機師傳來訊息，還是要小心提防！（警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖）

「Hi！How are you？（你好嗎？）」有網民在連登討論區發文，指收到1位來自泰國電話區號的陌生「外籍機師」訊息，聲稱本來要找另1位機師，但意外地找到樓主，他在WhatsApp中上傳多張穿着機師制服的型仔照片，企圖證明身份，並問她「你認識我嗎？」，又詢問樓主的名字。

騎呢對話記錄截圖▼▼▼

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不過樓主回答後，「機師」竟單刀直入，說自己已想念了她一段時間，並希望她能提供個人照片。樓主遂傳了新民黨立法會議員葉劉淑儀的照片作測試，對方反應正面，大讚她很漂亮，更追問她的婚姻狀況及年齡，「希望能夠了解你更多」，樓主則訛稱自己離了婚，40歲無兒無女，「希望你不會介意」，並再傳更多照片大騷美腿，「機師」忍不住驚歎回覆「I love it」（我很喜歡）。

帖文引來網民熱烈追看，目前為止雙方仍在互相「認識」階段，「機師」未有進一步行動，雖然其間他曾以視訊方式致電，但樓主沒有接聽，未知有何企圖。有網民指自己亦曾收過一樣的訊息，照片和對話內容都相似，但名字不同，直言100%確定是網上情緣騙案。有人就發現那些照片的真身，其實來自IG擁有77.9萬粉絲的德國網紅機師「pilotpatrick」。

有人發現那些照片的真身，其實是德國網紅機師「pilotpatrick」，他在IG擁有77.9萬粉絲。（IG「pilotpatrick」圖片）

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有網民就教路1招必定能悉破網上騙徒，「試吓send家燕媽媽畀佢，如果佢話你正就係騙徒」。有人則根據對話截圖上的電話號碼，傳訊息給「機師」爆大鑊，直言要「連登仔集體反擊班詐騙集團」。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

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對話截圖曾引起網上熱議，有網民指出多個破綻，相信是騙案一宗，包括對方英文差句子如同Google翻譯一樣，而且向朋友查問資料時像「填form（表格）咁故意大階標示」。

網上交友世界，即使不是騙財，都有可以騙「情」，有網民早前就分析了交友APP常見8類人的心態，提防別人亦要留意自己是哪類人，以調整心態免受傷害▼▼▼

【交友APP常見8類人】（01製圖/《奶酪陷阱》劇照）

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