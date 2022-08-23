天網恢恢！智能手錶移動紀錄揭美漢冷血殺妻真相　背後原因極心寒

智能手錶有幫助監察健康情況的功能，想不到竟成為一宗命案的破案關鍵。美國１名男子聲稱遭兇徒入屋將他綁起，並槍殺其妻子，可是妻子的智能手錶數據卻顯示，她在死後一小時，仍在屋內四圍移動，因而揭發丈夫才是兇手的真相。該名男子早前被裁定謀殺罪成，被判入獄65年。



39歲的康妮遭外遇丈夫殺害，丈夫之後更「作故仔」企圖掩飾真相，幸而她所戴的智能手錶幫她申冤。（網上圖片）

綜合外媒報道，居於美國的39歲女子康妮（Connie Dabate），在2015年聖誕節來臨的前2天，在家中被槍擊致死。事發時她的2名年幼兒子正在學校上課，因此除了其丈夫外，案件並無其他目擊證人。

康妮的丈夫理察（Richard Dabate）向警方供述案發經過，指他回家時見到1名蒙面男子闖入屋，對方先將妻子拉到地下室槍殺，繼而將他手腳綁在椅上，並用刀砍傷他。

可是，警方調查發現，康妮家中並無打鬧痕跡，而理察只有單邊手腳被綁，身上的刀傷亦十分表面，感到非常可疑。案件本來已疑點重重，而最耐人尋味的是，康妮的智能手錶竟顯示，她被「槍殺」後的一個小時，仍有在屋內移動的紀錄。檢察官馬修（Matthew Gedansky）指稱，經仔細查證，發現理察有外遇，且案發時第三者即將產子，於是便捏造有兇徒入屋犯案，來掩飾他對妻子動殺機的事實。

理察早前被裁定謀殺、篡改證據及虛假陳述等罪名，於本月18日被判處入獄65年。