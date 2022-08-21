孕婦買衫遇父子玩捉迷藏險被撞　男童媽搶先發惡鬧人　被1句秒殺

想玩捉迷藏為何不去公園玩？有港媽分享自己在懷孕約7月時去銅鑼灣連鎖服裝店購物，遇到1名年約3、4歲的男童在店內與爸爸玩捉迷藏，走來走去躲在衣架內，由於男童幾乎撞到她，丈夫即刻截停就「喂」了一聲，男童媽媽時嬲爆衝至大鬧：「你哋第時都做人父母嘅！」港媽不想掀爭吵，只回了1句令對方馬上收口，但卻繼續「怒脾」。網民形容男童的父母是「極品」，又質疑為何父母會教子女在店舖內玩捉迷藏。



樓主當時懷胎7月左右，已有很明顯肚子，但男童和爸爸捉迷藏時不停走近，更幾乎撞到她。（示意圖／Getty Images）

樓主投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，分享自己懷孕6至7個月時，與老公到銅鑼灣1間連鎖服裝店買BB衫的經歷，當時見到1名年約3、4歲的男童不停走來走去，正在與爸爸玩捉迷藏。男童躲入衣物貨架中讓爸爸去找他，媽媽則在幾米外看衣服。

樓主和丈夫已刻意避開那名男童，走到另一個貨架，但男童突然跑過來，差點就撞上，「我老公即刻截停佢，『喂』咗佢一下」，又指其實沒有很大聲。男童爸爸不見人影，他的媽媽則怒氣沖沖衝過來開罵：「唔使咁嘅！你哋第時都做人父母嘅！」

丈夫當時已很生氣，樓主覺得對方無教養，但仍拉住丈夫不想吵架，只是回應了1句：「唔識教就唔好生啦。」這句話令對方馬上收口，「只係怒脾我哋」。樓主說懷孕時遇過不少父母，很多見到大肚婆都會即時拖住小朋友，說「小心唔好撞姨姨」，或者會教小朋友姨姨肚中有BB，「你以前都喺媽媽肚入面」，大嘆「養不教，父（母）之過」。

樓主回應1句「唔識教就唔好生啦」，男童媽媽即不發一言，但繼續怒脾樓主。（《隱秘的角落》劇照）

網民形容男童父母是「極品」，拒道歉還合理化自己行為，實在不知所謂，「如果我做家長，我唔會教仔女係人哋鋪頭玩捉迷藏」，又有人說大肚時很怕遇到這些「唔管自己細路嘅家庭，見到都避得遠一遠」。

有媽媽級網民分享類似經歷，她懷孕時在屋苑平台有3名小孩撞過來，當時肚子已很大，她避到一邊等該家人離去，和老公說了句「啲小朋友生番咁，爸媽完全唔理下嘅」，該名媽媽大聲扮鬧子女，兩人隔空辯駁兩句，對方竟動氣鬧「睇下你第時生個咩出嚟」。另有網民懷胎8月時，有名媽媽看她一眼，然後和「好活潑嘅仔講『小心啲』」，以為下一句是「唔好撞親人」，殊不知是「小心啲，唔好畀人撞親自己」。

（fb專頁「生仔要考牌系列」）