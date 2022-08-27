驚揭女友常收變態佬肉照　仲同友人開心Share　1句話令男友極崩潰

個人社交帳戶暗藏的秘密，往往是情侶間最大考驗。近日就有港男在討論區發文，表示自己心血來潮檢查女友的IG私人訊息，卻發現有大量變態佬傳來肉照，女友不但全部都有看過，更將部分肉照截圖、加上個人感想後私訊給其他友人分享。最令男友崩潰的是，當女友被問及有否把事件告知男友時，女友竟以「唔想佢自卑」為由而沒有告知，樓主向網民詢問應否替女友刪除該IG帳號。帖文一出，網民反指樓主大驚小怪，反嘲「你自己都收埋唔少其他女啲相啦」，更明言即使刪除帳號也不會有作用，「Del咗咪開個新」。



有港男於討論區上發文表示自己心血來潮檢查女友的IG私人訊息，卻意外發現大量肉照，崩潰詢問是否應刪掉女友的IG帳號。（《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》劇照）

該男生在香港討論區以「發現女朋友收收埋埋好多呢啲圖」為題發帖，表示女友有2個Instagram帳號，1個公開、1個用於發洩情緒。由於女友曾在他的電話登入公開帳號，事後沒有刪除密碼，所以他隨時都可以登入女友該IG帳號查看。

近日樓主心血來潮檢查女友的IG私人訊息，想知道女友有沒有被人騷擾，卻意外發現有大量男性傳肉照給她，訊息通常是英文句子加上照片。女友基本上全都會打開查看，甚至會將部分肉照截圖、加上個人感想後私訊給其他朋友分享，男友表示「好難想像平時淨係識發脾氣既女朋友會咁樣」。

有港男於討論區上發文表示自己心血來潮檢查女友的IG私人訊息，卻意外發現大量肉照，崩潰詢問是否應刪掉女友的IG帳號。（《愛·回家》劇照）

樓主更發現，當朋友問及女友是否有告知男友她收到肉照時，女友卻回覆對方「唔同佢講唔比佢睇，唔想佢自卑」，令樓主更加不能接受。樓主在文末詢問網民意見，是否應該替女友刪除公開IG帳號，令她不再受到他人騷擾。

帖文引來網民熱烈討論，有人直指表示樓主大驚小怪、亦不尊重女友私隱，「你而家就係侵犯緊佢既私隱。仲好意思放上嚟講？」、「你係佢老公咩？你用乜嘢管佢？」、「你自己都收埋唔少其他女啲相啦」。部分意見則指女方是個好女友：「女朋友好好，唔想你自卑」、「佢都好維護你」。對於樓主意圖替女友刪除帳號，網民則表示無用、「Del咗，你估唔識開個新咩」、「你隨便delete啦，佢開過個咪得」。