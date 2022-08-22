女友堅持去柬埔寨工作　信20年好友話前景好　港男：懷疑佢智商

【柬埔寨詐騙／人口販賣／KK園區／賣豬仔／泰國】近日不少東南亞地區頻傳有人口販賣事件，不少受害者獲救後表示曾遭虐待，令人不安。有港男日前發文，表示女友有1位相識近20年的好友早前去了東南亞地區工作，聲稱該處工作前景良好，女友對此心動不已。港男覺得現時相關地區傳出大量負面新聞，擔心女友安危，不欲她前往，惟對方仍堅持，令他十分無奈。



樓主稱女友不斷向他表達想去柬埔寨工作的意願，指有相識近20年的朋友現時就在東南亞工作，聲稱那邊工作前景良好。樓主擔心女友受騙，多次勸阻她。（《浪漫的體質》劇照）

該港男在Dcard以「女朋友唔信邪，仲好想去柬埔寨做嘢」為題發帖，稱其女友自7月起就已經不斷表示想到東南亞工作。女友表示有朋友也在那裏工作，稱「嗰邊好有前景」，更指對方邀請她一同前往。當時雖然尚未傳出東南亞的騙案新聞，但港男因為不想與女友遠距離戀愛，加上認為某些東南亞國家較落後，怕女友獨自前往會有危險，就提出反對。

至近日鋪天蓋地都是「柬埔寨騙案」的新聞，港男指女友竟然仍沒放棄，不斷向他訴說意願，「我仲點會畀佢去」。他怕女友受騙，於是堅定反對她去柬埔寨，惟女友卻指與該朋友自小相識，至今已有20年，認定對方不會欺騙她，故港男的反對感到不滿，「佢就覺得佢朋友一定唔會呃佢，死都話要去」。女友的想法令港男十分無奈，「我真係懷疑女朋友智商到底有無80」。

樓主對於女友「死都要去」柬埔寨的決定感到無奈，更質疑女友「智商有無80」。（《九尾狐傳》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為就算樓主女友的朋友不會騙她，該朋友本身可能就已經受騙，「佢朋友可能唔會呃佢，但係有冇諗過佢朋友都俾人呃？」、「咪癲啦，佢朋友唔會呃佢啫，但佢朋友嘅朋友係咪呃佢都唔知啦」，又有人指樓主女友太固執，並非好事，「咁大單新聞都唔信，仲要去，遲早出事」、「唔見棺材唔流眼淚，太硬頸啦」。

有網民就認為近日販賣人口的新聞頻傳，暫時不去東南亞地區才是明智之舉，建議樓主盡力說服女友打消念頭，「佢咁聽『朋友』話，一係你又試下搵啲朋友同佢講嗰邊嘅危險」、「搵啲唔同地方警察出嘅防詐騙信息，警察出嘅唔會係假新聞喇掛」、「同女朋友屋企人講咗先，多個人多分力」。