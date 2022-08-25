飯錢肉償？女生全裸開門取餐：身體抵飯錢　外賣員斥不檢點：過分

飯錢肉償？竟然有女生這麼不要臉！台灣有外賣員於網上發文痛斥遇到行為過份的女顧客，表示上門送外賣時，經常都看到女顧客沒穿內衣，近日還遇到1名女生竟然「全身一件都沒穿」，然後問「可不可以用身體抵飯錢」，他怒斥「台灣的女生都這麼不檢點嗎？」。



台灣有外賣員指近日遇到1名女顧客竟然全裸開門拿外賣，然後問「可不可以用身體抵飯錢」，他怒斥「台灣的女生都這麼不檢點嗎？」。（《幕後玩家》劇照）

該名外賣員投稿至fb專頁「靠北婚姻2.0」表示，他最近加入外賣員行列，經常看到女顧客一開門只穿1件上衣及內褲，沒穿內衣，有時候甚至連內褲也沒穿。他說，「這就都算了，昨天遇到一個真的是氣死我了，全身一件都沒穿，還跟我說她家沒有人」，重點是最後一句踩到他的雷，女顧客居然問「可不可以用身體抵飯錢」。他怒斥，是要怎麼抵，來他家掃地還是幫他送外賣，「不要太過分了哦！不要這樣欺負服務業好嗎？」。

網民紛紛笑言，「道德在哪？良心在哪？地址電話又在哪？」、「她不止肚子餓」、「不要身在福中不知福，還是你身體不行」、「成為外送員的最終理想就是把所有人餵飽，讓世上再無飢餓、飢渴之人！」、「農曆七月，你應該先確定……也許『她』穿不穿都無所謂」、「所以這跟你的婚姻是？走錯棚了」。有網民猜測，「這我可以理解，一個人在家怎麽舒服怎麼穿，外賣只是出現一下子，又何必去換衣服了」、「應該是外送員有顏值才會被這樣對待喔！」。

不過也有不少網民認為投稿者是在寫創作文，「做夢吧你」、「這幻想文嗎？」、「A片看太多？」、「好可憐，外送中暑到都有幻覺了」、「職業是編劇？」、「眼睛業障重，你看到的是人還是？」、「醒醒，該吃藥了」、「你想騙我去跑外送這麼容易嗎？」。