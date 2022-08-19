女神級foodpanda外賣員逼爆制服惹暴動　網民集體肚餓：想點餐了

越來越多人都會利用外送服務來解決三餐，但如果送來的外送員是個身材姣好的正妹，相信不少人都會眼睛為之一亮。



擁有傲人身材的台灣網美「棰棰」日前在自己IG貼出身穿外送平台foodpanda的制服，巨大的上圍將衣服撐得超緊繃，讓人忍不住多看幾眼。

點擊放大瀏覽有關照片及更多棰棰的夏日辣照：

+ 43

從「棰棰」貼出的照片看到，她穿著牛仔短褲，上半身則穿上熊貓外送制服，站在大賣場裡的飲料冰櫃前面擺出撩人的姿勢，還幽默地寫道「你的外送餐點正在取餐中，每筆訂單將多收90%的酬庸當小費」，魔鬼身材讓人焦點不知道該放在哪裡，粉絲也直呼「有外送嗎？」、「想點餐了」。

擁有G罩杯好身材的「棰棰」時常在IG分享許多生活美照，吸引逾12萬名粉絲追蹤，早前她還PO出穿著細肩帶背心和哥斯拉模型合照的照片（見上方圖輯），傲人的上圍完全搶走哥斯拉的風采，也讓許多粉絲看得血脈賁張。

【延伸閱讀】「比堅尼女漁師」現身墾丁 着成咁去釣魚惹暴動 釣客：很難專心（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 19

【延伸閱讀】台版羅拉｜地盤深夜驚見「最美工頭」 IG曝光數萬網民關注留言（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 35

延伸閱讀：

【一劍浣春秋】當個人大於團體⋯「惠比壽麝香葡萄」解散告訴我們的是？

黑絲襪重機女呼嘯過 裙飛起露屁股蛋網笑問「車什麼型號？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】