細思極恐｜監視器驚見外賣員送完餐原來冇離開　走去其他單位咁做

外賣平台訂餐方便，還會有外賣員幫你送到家門口，但有台灣網友卻爆料，自家沒有訂外賣，卻有外賣員藉由外賣機會窺視自家環境，感覺有安全隱憂。



網友馬德烈在爆料公社發文：「各位看看這位外賣員到底想幹甚麼？餐點已經送達指定樓層跟位置後，不離開大樓，還摸黑窺探了其他樓層！第一段影片，外賣員已經把餐點送達指定位置，放置鞋櫃上就應該要離開，卻還撿了一張上一位熊貓外賣員（foodpanda）掉的發票或者現金！第二段，外賣員未離開，反而摸索其他樓層，鬼鬼祟祟，讓人心生畏懼。」

點擊放大瀏覽監視器捕捉到的外賣員可疑舉動：

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「我們是被窺探的住戶，不是訂餐者。衣服顏色不一樣，是因為監視器紅外線會呈灰階。」爆料的網友表示，自家沒有叫外賣，結果外賣員在送完餐拍照後，卻沒有離開，反而跑到其他樓層查看，讓該樓層住戶感到非常奇怪！

網民提恐怖猜測：可能踩線

網民紛紛留言：「說真的，可能單純好奇而已，只是他的年紀已經不適合！」「疫情以前我朋友叫外賣上樓，遇到想裝借廁所的，看到她家有男生馬上改口要跟管理員借，結果根本沒有，呵呵！」「所以我叫外賣都不會讓外賣員上樓。上次就遇到自稱外賣員的人在樓梯上下遊走。」「鬼鬼祟祟的，連洗衣機內部都用手機燈照看是有什麼毛病？」

也有人提出恐怖猜測：「感覺假借外賣員身分先來探路？好可怕。」「這應該可以拿著證據檢舉跟報警了吧！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】