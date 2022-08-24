馬鞍風球｜員工聞打風想銷假　老闆批輸打贏要拒絕　勞工法例咁講

【馬鞍／8號風球／上班安排／放假／年假／勞工處指引】強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台預告會在今晚（24日）7時25分前時改發八號烈風或暴風信號。提及「八號波」，最愛返工的港人當然關心上班安排，有打工仔就在討論區發文大呻，指上周已申請周四（25日）放年假，但得知有機會掛八號風球，便希望銷假改為在家工作（WFH），惟老闆卻以1句「唔可以輸打羸要」拒絕要求，令他只能做好白白浪費假期的準備，大嘆「請個假都黑仔過人」。



有打工仔指上周已申請周四（25日）放年假，但得知有機會掛八號風球，便希望銷假改為在家工作（WFH），惟老闆卻以1句「唔可以輸打贏要」拒絕要求。（《上司實習生》劇照）

連登網民「薯茄_核心成員」以「部份同事無法銷假（明天星期四）」為題發文，指上周早已申請周四（25日）放年假並獲人事部批准，惟得知天氣消息指強烈熱帶風暴「馬鞍」預料會在周四早上最接近本港，有機會發出八號烈風或暴風信號後，便紛紛提出希望銷假，改為在家工作，以免白白浪費假期。

不過樓主指銷假申請迅速遭到人事部拒絕，對方明言「老細回覆：唔可以輸打贏要」，認為若已申請放假，不能因預料打風而臨時更改安排。最終樓主只能「硬食」，雖然他質疑公司的規定或有違反勞工法例之嫌，但亦做好被困家中，浪費大好假期的準備，無奈大呻：「請個假都黑仔過人，聽日擺明就全公司放假，自己就扣一日錢，怪就怪我請咗一日唔應該請嘅假……」

樓主指銷假申請迅速遭到人事部拒絕，對方明言「老細回覆：唔可以輸打贏要」，認為若已申請放假，不能因預料打風而臨時更改安排。（《上司實習生》劇照）

網民看過帖文各有意見，有人認為「輸打嬴要嗰個係你」，認為公司要求員工跟隨原本請假紀錄屬正確做法，而且不屬違法，「唔畀你放假就犯，唔畀你唔放假點會犯」、「你就肉酸咗啲嘅，貪埋啲小便宜」、「你放假一定要好天？」。亦有網民指出，樓主打風期間放假未必一定「硬蝕」，反而也有好處，「咪最多蝕半晝，人哋下晝狂風暴雨要趕返工，你可以安心在家放埋嗰半日佢幾爽」。

根據法例第57章《僱傭條例》第四章，年假日期應由僱主在徵詢僱員或其代表後指定，僱主須至少在假期開始的14天前以書面通知僱員年假的日期，如雙方同意，可以較短時間通知。