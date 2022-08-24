馬鞍風球│老闆提2方案：OT到11時明放假定落波即回　打工仔問點揀

【馬鞍／8號風球／上班安排／提早放工／勞工處指引／天文台／天氣消息】強烈熱帶風暴馬鞍襲港，天文台會在晚上7時25分或之前改發八號烈風或暴風信號。有打工仔發文稱，老闆提出2個方案讓員工選擇，一是今晚11時才下班，明天多1日假期，另一個是跟天文台掛風球的做法，落波後即回公司繼續做，因而求問網民應怎樣選擇。



打風下有老闆提出2個方案讓員工選擇，一是今晚11時才下班，明天多1日假期，另一個是跟天文台掛風球的做法，落波後即回公司繼續做。（資料圖片）

該打工仔在香港討論區以「老闆話打風比選擇我地自己揀」為題發文，指由於有工作要趕住完成，剛巧碰上打風，老闆提出員工可直接留在公司至今晚11時，明天放1日假，另一個做法則是跟一般打風期間的勞工指引，天文台掛8號風球就下班回家，至明天落波後就回公司再做，員工可自行二選一。

不少網民都認為樓主小心有伏，還是跟隨一般做法下班最好，「一陣你今晚做到11點，聽朝就落波咪蝕畀佢」，因打風期間最麻煩是出入交通，如果掛起再高的風球，隨時不能回家，「梗係落波後啦，你做到咁夜，有咩車搭」、「如果十號，港鐵都閂門」、「一定係落波後，唔使叫你wfh算係咁」。亦有人認為如果公司距離屋企不遠，可考慮今晚加班，「睇車程，近嘅我揀11點」。不過樓主顧慮到明天落波後，人人都趕着回公司，交通必定擠塞，「但跟天文台明天下午會迫飽，而且都要做到11點」。

樓主顧慮到明天落波後，人人都趕着回公司，交通必定擠塞，「但跟天文台明天下午會迫飽，而且都要做到11點」。（資料圖片）

據勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》，當天文台發出八號預警或八號風球時，僱主須按協定工作安排，讓非必要人員分批下班。若僱員按協定要在警告生效時留在工作地點當值，僱主要優先考慮員工安全及採取適當安全措施，如工作地點因惡劣天氣有潛在風險，應安排員工返回安全地點。因應機構運作模式等因素，僱主應預早評估容許僱員有需要時安排在家工作的可能性，並訂明在家工作僱員的工作範疇和模式。不過，《守則》不具法律約束力，僱主可自行決定是否跟隨。