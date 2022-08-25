死亡直播｜23歲女泳池游水開直播卻溺斃　3小時後才被發現

加拿大發生泳池遇溺死亡事件。23歲肯雅女子在汽車旅館欲利用社交平台開直播，拍攝自己在旅館泳池游水的情況，可是影片卻成了最後身影。她的父親看過影片感到很傷心，指女兒是家中經濟支柱，靠她供養其他子女，現時希望替她眾籌運回肯雅的殮葬費。



23歲肯雅女子在汽車旅館欲利用社交平台開直播，拍攝自己在旅館泳池游水的情況，可是影片卻成了最後身影。（網上圖片）

死者為23歲來自肯雅的海倫（Hellen Wendy Nyabuto）， 3年前到加拿大修讀護士課程，並做兼職健康護理員。本月18日晚上8時半，她在當地安大略省查茨沃斯區（Chatsworth）一間汽車旅館泳池游水時做直播，整段影片為10分鐘。

根據外媒報道，影片可見海倫游至泳池另一端後，突然不停掙扎，並消失在水中，而當時竟沒有人發現她遇溺，約3小時後才被其他住客發現在泳池內死亡。海倫的父親居於肯雅，是一名農民，他表示看過女兒最後身影的影片，「我看完那個影片哭了，太可怕了」。

至於網路上流傳海倫死因有可疑的說法，其父親澄清「她在去世前2天才與我通電話，聲音聽起來很好，沒有感覺到她有任何異常」，因而希望外界不要再揣測。他又指，女兒是家中經濟支柱，須供養其他兄弟姊妹，現時擔心子女們因而輟學。

根據家鄉習俗，父親希望將女兒的遺體運回國，但卻缺錢，海倫家人遂發起網上眾籌，籌募回國殮葬的費用。