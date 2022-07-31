鬼節｜農曆七月鬼門開台消防隊要做「法事」？搵道士開直播驅邪

時序進入農曆七月，台灣台南市消防五大隊與大灣分隊29日晚「鬼影幢幢」，找來道士鎮壓除煞，還上線直播、吸引大批民眾參觀；原來是消防員與義消（義勇消防隊）搭上近來的「殭屍熱」，角色扮演宣導消防常識。



台南市消防局第五救災救護大隊因疫情無法到各單位宣導嘗試不同方式，因南美館的殭屍展造成參訪熱潮，7月29日晚與大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠等線上直播與民眾互動。

按圖看清直播畫面「鬼影幢幢」！

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直播由蘇愛惠擔任道士，義消弟兄扮演殭屍，利用「暫時停止呼吸」主題，適逢農曆七月鬼門開氣氛來創意宣導，除了表演還有線上防火宣導教學、有獎徵答，最大獎送出32吋電視機及滅火器、住宅用火災警報器、消防車模型等禮品。

五大隊長鄭誌峰表示，濃煙為火場頭號殺手，這次宣導主題「殭屍來了-暫時停止呼吸」，讓民眾可以將遭遇火災時的要訣深深烙印在腦中。因應防疫減少活動，此次透過網路直播不僅打破傳統宣導模式，民眾在家就可獲得防災知識，同時提供精美禮品，吸引網友學習動力。

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消防局長李明峯表示，防疫期間民眾較以往長時間在家，居家安全更不能疏忽。善用社群軟體結合網路宣導，民眾同時可檢視改善家中危險因子，達到多一分事前預防，少一分災後損失。

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