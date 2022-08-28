男童高溫下被母鎖車內1小時　救出時體溫42度　患熱射病送院搶救

炎夏將孩子鎖在車上是奪命行為！廣東佛山1名9歲男童日前在35度高溫下被媽媽反鎖車上1小時，送院後體溫高達42度。當地電視台指，男童當時跟隨母親上班，但媽媽將他遺留在車上並鎖車， 1小時後發現不見兒子折返，當時男童全身濕透陷入昏迷，送院發現患了中暑重症熱射病，目前仍處於危險期要進行洗腎。中國消防提醒，在陽光直射下環境溫度35度以上時，只需15分鐘車廂溫度就能高達50度以上，家長切忌遺留兒童在私家車，網民則大罵「這樣的媽媽不合格」。



男童仍然留醫，救治下如能度過3至5天的高風險期，其器官功能就能慢慢恢復。（廣東台觸電新聞微博影片截圖）

事發於8月23日，佛山順德有名9歲男童跟隨母親上班，但下午3時左右，男童被獨留車上，媽媽鎖車離去長達1小時，直至4時左右媽媽始發現不見兒子。她趕回車上，發現兒子趴在千車內呻吟、已經全身出汗濕透、無什麼反應陷入昏迷，馬上送他入院救治，入院時出現昏迷及抽搐情況。

當日下午6時22分，男童再轉送廣東醫科大學順德婦女兒童醫院兒童重症醫學科（PICU），要呼吸機輔助呼吸，已經大便失禁、血壓、脈搏亦出現問題，診斷是中暑重症熱射病。院方指男童在車廂過久，高溫令他體溫調節功能失調，送院時體溫更超過42度，全身器官嚴重脫水。目前男童仍處於昏迷狀態，正進行向血液透析（俗稱洗腎）。

該院兒童重症醫學科主任鄧明紅指，熱射病會損害所有器官功能，男童情況仍然危險，救治下如能度過3至5天的高風險期，其器官功能就能慢慢恢復，希望他能盡快清醒。

+ 6

熱射病是中暑中的重症，因高溫而引起的人體體溫調節功能失衡，熱量過量累積令神經系統受損。鄧明紅指該病例因家長疏忽所致，熱射病多見於夏天，兒童多數因意外被鎖在車上染病，若家長意外將孩子鎖在車內，內部溫度可以在半小時內到達40至60度，在密封環境下很容易出現缺氧、高燒、虛脫。現時一些高級私家車，只要車匙離開車輛一定距離就會自己上鎖，車輛內部反鎖後孩子無法打開，很容易出事。

事件引起熱議後，中國消防特別提醒，陽光直射車輛時，環境溫度如高達35度以上，15分鐘後車廂溫度可以高達50度，家長應時刻注意別把兒童獨留車上。

男童母親在微博被網民痛批，「這種新聞太多次了，我真的很無語這種父母」、「這麼熱的天，若再晚一些，後悔都沒用了」、「怎麼會忘記？我真的不懂」。有網民認為9歲已不算小，家長應給他手機，在緊急情況下也可以求救，現時情況猶如「謀殺」。

（綜合）