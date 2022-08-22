佛山即切泥鯭刺身爆紅　網紅試味大讚入口即化：係溫柔纏綿嘅感覺

日式魚生刺身是不少人的心愛美食，但並非各種鮮魚也能生食。內地1名網紅近日拍攝短片，介紹廣州近日爆紅的「泥鯭刺身」，並親身到餐廳試食。網紅大讚泥鯭刺身口感軟糯，入口即化，形容「係溫柔纏綿嘅感覺」。短片上載後引來網民熱議，紛紛對網紅及一眾廣州市民竟大膽生食泥鯭表示驚訝，直言擔心有食物安全風險。



內地1名網紅近日拍攝短片，介紹廣州近日爆紅的「泥鯭刺身」，並親身到餐廳試食，引來網民討論。（YouTube「品城記」影片截圖）

相關短片由影片頻道「品城記」上載至多個平台，該頻道不時介紹廣東的各種美食。而該段《泥猛刺身和普通魚生有什麼不一樣，在這裏火到不預定就吃不到？》影片中，主持網紅就到了佛山一家中式餐廳，表示該店極受歡迎，泥鯭刺身若沒有預訂就難以食到，他更訪問了2名食客，對方笑言已光顧餐廳3次，只為吃到泥鯭刺身。

片中可見，餐廳與一般中式酒家格局相似，但店內設有現切泥鯭刺身的區域，數名職員正在將已起骨的魚肉切成絲。廚師會將切成絲的魚肉加入洋蔥、蔥絲、花生及蒜頭等配料，與香油及豉油一同奉客，與順德魚生「撈起」食法大致相同。

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該名網紅急不及待試食，指魚片切得非常薄，反映師傅刀功有一定功力，吃進口中時口感軟糯，「甚至有啲綿嘅感覺，意識形態上呢款魚生入口即化，你覺得佢入口後有種軟綿嘅融化感」。他又形容，泥鯭刺身與一般刺身的爽口口感不同，「佢冇好多魚生嗰種爽口，清脆俐落，但有的是很溫柔纏綿的感覺，這是好食的地方」。

該網紅之後亦訪問餐廳負責人，對方透露該店選用具有魚鱗的深海花鯭，並非一般河鮮、常用作煮粥的無鱗泥鯭，每天於珠海取貨新鮮運抵，日賣近200斤。至於該名網紅於片中食用的刺身重約2.6斤，售價為143元人民幣（約165港元）。

網紅訪問餐廳負責人，對方透露該店選用具有魚鱗的深海花鯭，並非一般河鮮、常用作煮粥的無鱗泥鯭。（YouTube「品城記」影片截圖）

片段上載後引來網民討論，不少人對於有人竟生食泥鯭感震驚，「泥鯭當刺生咁食，癲」、「吃這類的魚蝦，生吃十幾年後寄生蟲還寄生在身上，到時候你就知道好味道了」、「泥猛刺身說實話，非常不安全」。不過也有人認為片中的泥鯭屬深海魚，若妥善處理風險應與一般日式刺身相約，「海魚刺身，我又覺得無咩嘢，不過我唔會揀中式舖頭食呢啲嘢」、「鯇魚都刺身咁食啦，有咩出奇」。

根據食物安全中心資料，未經煮熟的魚和螃蟹或含致病菌和寄生蟲，而介貝類則較常受致病菌和病毒污染，以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製魚和螃蟹並不能殺死這些有害的微生物和寄生蟲，把水產徹底煮熟才是預防有害微生物和寄生蟲致病的唯一方法。