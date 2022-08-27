怒！16歲少女慶祝兄妹節　遭2表哥輪姦虐打亡　祖母制止亦被強姦

為紀念兄妹情誼節日遠道而來，少女竟被表兄姦殺！印度發生令人髮指的姦殺案，1名16歲少女早前由孟買去到中央邦叔叔的家參加印度教節慶「兄妹節」，詎料竟被2名表兄性侵虐打，連續輪姦及毆打數天，少女的祖母一度出手制止，竟亦被其中1人強姦。慘被蹂躪虐打至重傷的少女，於本月19日送往私家醫院救治，翌日已宣布死亡並且急急下葬，其父見女兒未婚即被埋葬異地起疑，祖母其後爆出事件真相，母子隨即報案。警方指其中1名疑犯已被捕，另1人仍在逃，同時會對涉事私家醫院的職員展開調查。



印媒指1名16歲少女為兄妹節而寄住叔叔家，詎料卻被2名表兄強姦虐打致死。（示意圖／Getty Images）

兄妹節（Raksha Bandhan，又以保護繩聞名）是印度傳統節日，用來紀念兄弟姊妹間的情誼，今年於8月11日舉行。當地傳媒報道，遇害少女當日為度兄妹節由馬哈拉施特拉邦首府孟買去到中央邦賈巴爾普爾市（Jabalpur）的叔叔家，至本月20日卻突然因「內傷」死亡葬在當地。

警方消息指，少女在8月13日被2名表兄盯上，當天首次強姦少女並毆打她，2人持續數天對少女輪姦、毒打，其間少女的祖母曾出手制止，竟亦被其中1名犯人強姦。至本月19日，重傷的少女始被送到當地1家私家醫院，惟翌日已宣告不治，疑死於內傷，同日急急埋葬於市內。

2名疑犯於本月13日首次強姦受害人，之後數日內多次輪姦及虐打她，最終導致少女死亡。（示意圖／Getty Images）

由於少女未婚就突然死亡且被埋葬，父親開始對侄兒起疑，其後他的母親、亦即少女的祖母揭露2疑犯的獸行，稱自己亦在制止過程中被強姦。母子於本月23日報案，警方同日已挖出少女遺體，正等待驗屍報告，同時亦為受害祖母做醫學檢查，發現她確曾被性侵的證據。

警方表示，案件將按印度刑法及保護兒童免受性罪行法（POCSO）處理，2疑犯將被控強姦等罪，他們年約21至22歲，其中1人已被捕，另1人仍然在逃。目前全案仍然在查，警方將盤問接收受害人的私家醫院職員。

兄妹節（Raksha Bandhan，又以保護繩聞名）是印度教傳統的重要節日，「Raksha」在梵文中有「保護」的意思，家族內的女性會為兄弟的手腕綁上有護身符作用的手繩或線圈，表達兄弟娣妹間的關懷及祝福，同時也象徵兄弟許下永遠保護姊妹的承諾，家人聚首一堂享受點心美食。

（綜合）