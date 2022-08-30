交往2年下月結婚　學霸男友媽一聽女方學歷秒變臉　要求延遲婚期

上一輩總是婚姻要門當戶對，就連學歷都要配得上？台灣有女網民大呻，在交友程式相識的男友交往2年，感情穩定，與對方家人關係亦很好，已預計下月婚禮。怎料男友媽得知她就讀私立大學後，態度即大反轉，認為與頂尖大學畢業的兒子學歷差太遠，更要求將婚期延遲，令樓主感到自卑，「因為我學歷的問題變成這樣」，並求問網友可以怎樣解決。



男友媽得知台女就讀私立大學後，態度即大反轉，認為與頂尖大學畢業的兒子差太多，更要求將婚期延遲，令樓主感到自卑。（《BB來了》劇照）

該台女在Dcard討論區以「學歷快毀了婚姻」發文，指和男友透過交友程式認識，一起快兩年，預計下個月就步入結婚禮堂。她一直與男友媽媽的關係也很好，會一起逛街情同姊妹，甚至家族旅和聚餐都會預她一份。惟某天到他們家吃飯時，突然談到學歷的問題，就將一切都改變了。

台女透露，男友從小在國外讀書，大學才回到台灣就讀頂尖大學，目前正修讀研究所，已經有會計師執照，還準備律師考試，而她自己則是私立大學畢業，現在是美甲師。不過學歷跟能力上的差距從來都不是他們之間的問題，相處上亦沒有因此而不合。

沒料男友媽媽得知她是私立大學畢業後，態度180度大轉變，認為兩人學歷差太多，氣氛也變得怪異，主動跟男友媽說話，只得到冷淡回應，甚至離開他們家時，也不曾像從前熱心送她。

事後，男友傳來訊息稱「我媽說婚禮要延遲」，指之前都沒聽過媽媽在意學歷，「誰知道怎麼突然就變成這樣」，只好給他些時間處理。台女無奈表示，婚禮時間原本都訂好了，「怎麼說推遲就推遲，因為我學歷的問題變成這樣，讓我感到好自卑，為什麼婆媳問題就突然找上身了啦」。她又感嘆稱「我跟我男友真的很合，不想因為這樣就毀了一切」。

帖文引起網上熱議，有網民直指美甲師跟會計師、律師真的差太多，認為目前只有2個方法，一是跟男友出去結婚自立門戶，「這要看你男友比較挺偏向媽媽還是你」；另一方法則是努力提升自己，改變男友媽的看法。亦有人質疑不只是學歷問題，「會不會其實是其他的東西，只是拿學歷當藉口而已？」，有網民則估計媽媽是怕小孩教育不好人「雖然這沒有一定關係，但家長都會直接性聯想，沒辦法，我朋友也是因為這樣後來就沒結婚了」。