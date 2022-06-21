情侶欲買900萬樓　男友媽改口只付50萬首期　女生批無誠信感委屈

很多情侶都會夾份買樓結婚，不過各自支付首期的比例或成十分棘手的問題。有女網民分享指，與交往1年半的男友計劃結婚，打算購入不超過900萬元的半新樓，由於女家財政條件較好，可出400萬元，而男家則付100萬元，男女方一同「落名」。不過男友媽媽後來「反口」，稱最多只出50萬元，因認為2人未註冊沒安全感，令女生大感委屈，「我諗緊係咪自己去勸佢（男友媽）？打算勸唔掂佢我就寧願唔結呢個婚了」。



有女網民分享指，與交往1年半的男友計劃結婚，打算購入不超過900萬元的半新樓。（資料圖片）

該女生近日投稿至facebook專頁「我的極品四大長老」，指與男友交往1年半，有結婚打算，欲購買不超過900萬的半新樓，2人都各自與父母談及買樓支付首期的問題。由於女家財政條件佔優，樓主父母可出300萬元，自己亦會付100萬元，即女家合共出資400萬元；而本身為清潔工的男友媽媽則表示，可出80萬元，男友則付20萬元，男家合共出100萬元，其餘則用她和男友的名義做按揭向銀行借款，該物業由2人聯名擁有。

不過，男友近日卻表示其母親聽信「出面啲三姑六婆」意見，改稱最多只會出30至50萬元，「要留返啲錢傍身，怕我會呃佢，同埋我哋仲未註冊，冇安全感」。女生則提議女家可先出「大訂細訂」，男家在結婚註冊後才拿錢出來，但軟硬兼施勸說下媽媽仍企硬，「佢媽出唔到80萬，佢就放蝕緊的股票錢出嚟，仲會問我借少少錢，會分期還」。

事到如今，女生卻感覺委屈，「我就覺得唔係借唔借的問題，是一開始已經傾掂咗數，現在又變卦，伯母冇誠信」，因而問網民應否親自再勸說男友媽媽，「打算勸唔掂佢，我就寧願唔結呢個婚了」。她又補充指，自己不介意買舊樓，但男友堅持要半新樓，亦曾建議全數由女家出錢並只落她名，「佢負責供，佢都唔肯」，而最令她不忿的是男友媽沒誠信，突然變卦令她們措手不及，「誠信是做人基本條件」。

女生問網民應否親自再勸說男友媽，「打算勸唔掂佢，我就寧願唔結呢個婚了」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來網上熱烈討論，有網民認為父母願意分擔首期並非應份，而且80萬對清潔工來說不是小數目，樓主應予以體諒，「你知唔知清潔工點儲80萬返嚟？人哋辛苦錢，成副身家，諗諗下唔捨得畀出嚟唔可以嗎？決定買樓係你兩個人的事」、「買樓唔一定要父母幫忙，買唔起咪租」。

有人則認為問題出於男友身上，「呢個男人根本冇能力結婚，仲想阿媽出錢真係幾肉酸」、「男朋友先攞廿萬出嚟，你唔去同佢計？仲冇誠意過佢媽媽」；又指最直接的方法是首期全數由女家付，「層樓只落自己名同埋買平啲，佢個仔記得畀大份啲家用當交租就得」、「一係買細啲，一係借多啲，一係分手，好地地做乜要為咗幾十萬，難為老人家？」。