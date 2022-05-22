拍拖時常遭男友媽藉詞急call破壞約會　港女嬲爆：冇聽過狼來了？

狼來了是家傳戶曉的寓言故事，教訓人不應說謊。有港女近日就遇上現實版狼來了，指與男友拍拖以來，對方媽媽疑不喜歡她，常常趁兩人約會時以各種理由「急call」要求男友返家，惟每次實況也與理由不符，令她感到憤怒又委屈，同時為男友虛驚多次感到不值，不禁怒斥：「auntie你唔鍾意我咪講，使唔使下下都破壞我哋約會，下下都咁樣呃個仔返嚟？」



有港女指與男友拍拖以來，對方媽媽疑不喜歡她，常常趁兩人約會時以各種理由「急call」要求男友返家，惟每次實況也與理由不符，令她感到憤怒又委屈，同時為男友虛驚多次感到不值。（《今生是第一次》劇照）

「真係頂唔順喇，已經唔係第一次！」該名港女於Dcard討論區發文，指男友的媽媽有奇怪習慣，常常趁兩人外出約會時，突然致電「急call佢個寶貝仔返屋企」，質疑對方因不喜歡自己而刻意破壞約會。

樓主指，男友媽媽每次致電的理由也不同，如曾稱與友人在外打牌，但家中正在煲湯忘了熄火，要求兒子趕回家避免發生意外；又曾試過於兩人看電影時來電，表示「胃痛到縮埋一嚿，喺地下飆緊冷汗」，聲音更「震晒」，兩人擔心之下即時趕回家，卻發現男友媽媽竟「行得走得坐咗喺梳化睇電視食花生，真係食緊一粒粒花生」。

樓主指，男友媽媽常常趁兩人外出約會時，突然致電「急call佢個寶貝仔返屋企」，質疑對方因不喜歡自己而刻意破壞約會。（《今生是第一次》劇照）

至早前樓主與男友到酒店staycation（宅度假），「係夾咗兩個月，兩個人終於忙完，完sem出去玩嘅大好日子」，男友媽媽又再致電，稱接種疫苗後感到胸口疼痛不適，擔心是心肌炎或其他副作用，「佢打嚟同佢個仔喊住口咁話自己好驚，會唔會因為心肌炎就冇命」。身為獨生子的男友頓感擔心，兩人放棄玩樂回家了解，沒料再次「被騙」。

「點知呢，你估下auntie今次點樣迎接我哋？」樓主指與男友回家後，男友媽媽施施然表示，當日在新界買了男友兒時最喜歡的糖水，「叫佢快啲埋位食，係啊係冇我份㗎」。她形容當下憤怒又委屈，「淨係可以緊緊捏住自己個拳頭，唔係嬲我男朋友，係嬲佢阿媽次次都咁樣耍我哋」。她又稱非常欣賞男友孝順的性格，卻又心痛對方每次也被媽媽「嚇到失晒魂」，直指男友媽媽行為猶如現實版狼來了，「下下都咁樣呃個仔返嚟，搵次真係出事，但係你信用已經破產嘅話，我都戥你可惜啊」。

樓主對男友媽媽的行為感到憤怒又委屈，同時心痛男友每次也被媽媽「嚇到失晒魂」。（《今生是第一次》劇照）

帖文令網民嘩然，不少人批評男友媽媽行為過分，利用兒子的關心介入感情，「都明呢啲算係生死關頭，如果唔信真係出事又會後悔，不過真係冇理由次次都返去，仲要撞正次次都係你哋拍拖」、「只能話你男朋友都好慘，被人用呢啲咁偏激嘅理由叫返屋企，換作係我都好難唔緊張」。不過也有網民指出，若類似情況多次發生，男友有責任當中間人與媽媽溝通，「都咁多次佢都唔知咩事唔做中間人緩和下？定做咗都冇用？係時候適當畀啲壓力佢啦」、「你男朋友有責任去說服佢媽唔好咁做，去維護你，說服佢媽接受你」。